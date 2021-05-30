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Meclis, yoğun gündemle çalışacağı yeni bir haftaya giriyor

Meclis, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi için mesai yapacak. Adalet Komisyonunda Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek
 30 Mayıs 2021 11:09
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Meclis, yoğun gündemle çalışacağı yeni bir haftaya giriyor

TBMM'de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi görüşülecek.

Meclis, yoğun gündemle çalışacağı yeni bir haftaya giriyor.

Haftalık mesaisine 1 Haziran Salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulunun en önemli gündemi gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, MTV, trafik para cezası, kara yolu kaçak geçiş ücreti, yükseköğrenim kredi ve harç kredisi alacaklarının yapılandırılmasını içeren kanun teklifi olacak.

Teklifle, vatandaşların kamu kurumlarına olan borçlarının yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilendirmede öngörülebilirliğin artırılması ve geçmiş vergi dönemlerine ilişkin olası risklerin ortadan kaldırılması, kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi için işletme kayıtlarının işletmelerin içinde bulundukları fiili duruma uygun hale getirilmesi, işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapılması imkanının sağlanması, karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmamasının sağlanması amaçlanıyor.

Düzenlemeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak.

Belediyelerin su, atık su ve katık atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında olacak.

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Kovid-19 ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları kapsam dışında olacak.

Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek. Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek.

Hiç gelir testine girmemiş genel sağlık sigortalılarının, 30 Kasım 2021'e kadar gelir testine gitmeleri halinde, belirlenecek gelir durumlarına göre tescillerinin güncellenmesi sağlanacak.

Yapılandırılacak borcun taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlular, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği'nin bazı alacakları da yapılandırılabilecek.

Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışında öğrenim görenlerin borçları da yeniden yapılandırılabilecek.

- Komisyonların gündemi

Adalet Komisyonunda askeri suçun tanımının yapılması, asker kişilerin yakalanması ve tutuklanmasında izlenecek usullerin düzenlenmesi, askeri suçların soruşturulması ve kovuşturulmasında uygulanacak istisnai hükümler ile soruşturma ve kovuşturma mercilerinin belirlenmesi ve Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu'nun yürürlükten kaldırılmasını içeren Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa'da Yükselen Irkçılık ve İslamofobi İnceleme ve Araştırma Alt Komisyonu, 3 Haziran Perşembe günü toplanacak. Toplantıda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bu konuda sunum yapacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Alt Komisyonu, 3 Haziran Perşembe günü toplanacak. Toplantıda Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimleri, çocuk işçiliği ile alakalı çalışmaları ve örnek projeleri anlatacak.

Dışişleri Komisyonu, 2 Haziran Çarşamba günü toplanarak uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin 4 ayrı kanun teklifini görüşecek.

KİT Komisyonu denetimlerini sürdürecek. Komisyon, salı günü Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, çarşamba günü İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Başkanlığı ile TÜBİTAK Marmara Teknokent AŞ, perşembe günü ise Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ, Anadolum Destek Lojistik Hizmetleri Sanayii ve Ticaret AŞ ile Kule Verici Tesisleri İşletim ve Teknolojileri AŞ'nin hesaplarını inceleyecek.

Bu arada siyasi partilerin haftalık olağan grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
Anadolu Ajansı
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