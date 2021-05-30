'Kuraklıktan etkilenen il sayısı 41'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mayıs yağışları yetersiz olunca kuraklıktan etkilenen il sayısının 41'e çıktığını belirterek, üreticilere dekar başına 200 lira hibe verilmesini istedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Mayıs Ayına İlişkin Kuraklık Raporu"nu değerlendirdi.

Mayıs yağışları yetersiz olunca kuraklıktan etkilenen il sayısının 41'e çıktığını bildiren Bayraktar, haziranda yağışların yetersiz olması durumunda bu sayının daha da artacağına dikkati çekti.

Mayısta kuraklıktan en fazla zarar gören ürünlerin arpa, buğday ve kırmızı mercimek olduğunun altını çizen Bayraktar, "Yeni ekilen mısır, şeker pancarı, patates, nohut, yeşil mercimek, çeltik ve yem bitkileri gibi ürünler de kuraklıktan etkilendi. İkinci ürün ekilişlerinde de sıkıntı olması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

- Üreticilere yönelik talepler

Kuraklıktan etkilenen üreticilere yönelik alınması gereken tedbir ve talepleri sıralayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Kuraklıktan zarar gören çiftçilere dekar başına 200 lira nakdi hibe kuraklık desteği verilmeli. Üreticilerimizin Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Bankası ve özel bankalara olan kredi borçları uzun vadeli ve faizsiz ertelenmelidir. Elektrikle sulama yapan çiftçilerimizin borçlarından dolayı elektrikleri kesilmemeli ve sulama ücretleriyle elektrik fiyatlarında indirime gidilmeli, tarımsal abone grubunda elektrikte uygulanmakta olan yüzde 18 KDV yüzde 1'e indirilmelidir. Kuraklıktan zarar gören çiftçilere hibe tohumluk dağıtımı yapılmalı, fide ve fidan desteği verilmelidir. Kuraklıktan zarar gören üreticilerden bu yıl için sulama ücreti alınmamalı. Elektrik ve sulama borçları nedeniyle desteklere bloke konulmasına son verilmeli, borçlar uzun vadeli ve faizsiz ertelenmeli. Yapılandırılan üretici borçları faizsiz ertelemeye dahil edilmeli. Kuraklık yaşayan çiftçilere faizsiz kredi kullandırılmalı. Gübre başta olmak üzere girdilere verilen destek artırılmalı. 2021 destek ödemeleri bir an önce verilerek kuraklıktan zarar gören üreticilere bunların can suyu olması sağlanmalı. Üreticilerimizin Bağ-Kur prim borçları uzun vadeyle faizsiz ertelenmeli ve yüksek olan primleri düşürülmeli."