1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Kuraklıktan etkilenen il sayısı 41'

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: "Mayıs yağışları yetersiz olunca kuraklıktan etkilenen il sayısı 41'e çıktı. Kuraklıktan zarar gören çiftçilere dekar başına 200 lira hibe verilmeli"
 30 Mayıs 2021 11:17
+Aa- Yazdır
'Kuraklıktan etkilenen il sayısı 41'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mayıs yağışları yetersiz olunca kuraklıktan etkilenen il sayısının 41'e çıktığını belirterek, üreticilere dekar başına 200 lira hibe verilmesini istedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Mayıs Ayına İlişkin Kuraklık Raporu"nu değerlendirdi.

Mayıs yağışları yetersiz olunca kuraklıktan etkilenen il sayısının 41'e çıktığını bildiren Bayraktar, haziranda yağışların yetersiz olması durumunda bu sayının daha da artacağına dikkati çekti.

Mayısta kuraklıktan en fazla zarar gören ürünlerin arpa, buğday ve kırmızı mercimek olduğunun altını çizen Bayraktar, "Yeni ekilen mısır, şeker pancarı, patates, nohut, yeşil mercimek, çeltik ve yem bitkileri gibi ürünler de kuraklıktan etkilendi. İkinci ürün ekilişlerinde de sıkıntı olması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

- Üreticilere yönelik talepler

Kuraklıktan etkilenen üreticilere yönelik alınması gereken tedbir ve talepleri sıralayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Kuraklıktan zarar gören çiftçilere dekar başına 200 lira nakdi hibe kuraklık desteği verilmeli. Üreticilerimizin Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Bankası ve özel bankalara olan kredi borçları uzun vadeli ve faizsiz ertelenmelidir. Elektrikle sulama yapan çiftçilerimizin borçlarından dolayı elektrikleri kesilmemeli ve sulama ücretleriyle elektrik fiyatlarında indirime gidilmeli, tarımsal abone grubunda elektrikte uygulanmakta olan yüzde 18 KDV yüzde 1'e indirilmelidir. Kuraklıktan zarar gören çiftçilere hibe tohumluk dağıtımı yapılmalı, fide ve fidan desteği verilmelidir. Kuraklıktan zarar gören üreticilerden bu yıl için sulama ücreti alınmamalı. Elektrik ve sulama borçları nedeniyle desteklere bloke konulmasına son verilmeli, borçlar uzun vadeli ve faizsiz ertelenmeli. Yapılandırılan üretici borçları faizsiz ertelemeye dahil edilmeli. Kuraklık yaşayan çiftçilere faizsiz kredi kullandırılmalı. Gübre başta olmak üzere girdilere verilen destek artırılmalı. 2021 destek ödemeleri bir an önce verilerek kuraklıktan zarar gören üreticilere bunların can suyu olması sağlanmalı. Üreticilerimizin Bağ-Kur prim borçları uzun vadeyle faizsiz ertelenmeli ve yüksek olan primleri düşürülmeli."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Anne karnında savaştı: Doktorların 'mucize' bebeği
30 Mayıs 2021 11:59		 Uzmanı uyardı: Kene, 900'e yakın hastalığı nakledebilir
30 Mayıs 2021 10:46
Polisi görünce kendilerini büfeye kilitlediler
30 Mayıs 2021 09:51		 Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı?
30 Mayıs 2021 09:25
Şehirler arası seyahatlere 'normalleşme' indirimi
30 Mayıs 2021 08:45		 Uzmanlardan illere göre normalleşelim önerisi
30 Mayıs 2021 08:30
Uzmanlardan uyarı: Dikkat 5 bini henüz görmedik!
30 Mayıs 2021 07:35		 Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak bekleniyor
30 Mayıs 2021 07:02
Ankara'ya şehit ateşi düştü
30 Mayıs 2021 06:40		 Televizyonda gördü dikti, şimdi telefonla sipariş alıyor
29 Mayıs 2021 23:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:58 - Ticari takside kadınla tartışıp, taksi şoförüne kurşun yağdırdı12:47 - Vergi ve yapılandırma ödemelerinde son gün yarın12:43 - NASA, Samanyolu'nun merkezinin mozaik görselini yayınladı12:32 - İkna üzerine aşı olan 86 yaşındaki Ozan Mehmet'ten teşekkür şiiri12:22 - Tartıştığı eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü12:18 - 70'lik dede şalvarını giydi, basketbol topunu alıp potanın önüne koştu
12:10 - Gözler Kabine Toplantısı'nda: Normalleşmenin yol haritası belirlenecek11:59 - Anne karnında savaştı: Doktorların 'mucize' bebeği11:50 - Bu obada ayı ve kurt görene 10 günlük tatil bedava11:46 - Koronavirüs nedeniyle ertelenen İSG/1 sınavı yapıldı11:35 - Türk savunma sanayisi ürünlerinin saha başarısı yabancıların dikkatini çekiyor11:26 - Sümela Manastırı'ndaki restorasyonun yüzde 80'i tamamlandı
11:17 - 'Kuraklıktan etkilenen il sayısı 41'11:09 - Meclis, yoğun gündemle çalışacağı yeni bir haftaya giriyor11:05 - Genç nüfusun BES'e dahil edilmesiyle ilk yılda 3 milyar liralık fon birikebilecek10:59 - MTÜ'de üç fakülteye dekan ataması yapıldı10:55 - MSB: FETÖ'den 2 bin 493 personel hakkında idari süreç sürüyor
10:46 - Uzmanı uyardı: Kene, 900'e yakın hastalığı nakledebilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi, karne ve okulların açılması açıklaması
Uzmanlardan illere göre normalleşelim önerisi
2020 KPSS Önlisansta puanlar bu aralığa sıkıştı
'Zincir market' düzenlemesi Meclis'e geliyor
Sözleşmeli süreli değerlendirilmesine dair yeni tarihli görüş yazısı
Bir teknoloji devi daha Türkiye'de akıllı telefon üretimine başladı
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak bekleniyor
Şehirler arası seyahatlere 'normalleşme' indirimi
Hayatını zindana çevirdi! Sosyal medyada eskort hesabı
Ağrı'da çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eve varınca yazarsın 1
bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum 2
bilgi çağı 3
yaz dizileri 1
tomekan 1
Yönetici yakın çevresinden sorumludur 1
Taksimde açılan cami 3
hiçbir şey olmasa dahi kesinlikle bir şeyler oldu 3
her şarkının altına yorum yapmak 1
sözlüğün hızı 2
SON İLANLAR
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavirler sınav ilanı
Yalova Albel Altınova Akaryakıt 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Yıldızbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Simav Jeotermal Elektrik Turizm 20 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Belediyesi 31 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam