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Sümela Manastırı'ndaki restorasyonun yüzde 80'i tamamlandı

Trabzon Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Mustafa Asan: "Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmalarında 5 mühendis, 30 endüstriyel dağcı, 35 teknik eleman olmak üzere 70 civarında personel çalışıyor. Amacımız en kısa zamanda çalışmaları tamamlayarak manastırı ziyarete açmak"
 30 Mayıs 2021 11:26
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Sümela Manastırı'ndaki restorasyonun yüzde 80'i tamamlandı

UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Sümela Manastırı'ndaki restorasyonun yüzde 80'i tamamlandı.

Trabzon Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Mustafa Asan, AA muhabirine, Maçka ilçesinde Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı'nın, kaya düşme riskine karşı 22 Eylül 2015'te ziyarete kapatılarak hızlı şekilde restorasyonuna başlandığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen yaklaşık 50 milyon liralık restorasyonun birinci etabı kapsamında kaya ıslahı, dış avlu, çevre tanzim ve düzenleme çalışmalarının yapılarak, manastırın avluya kadar olan bölümünün 25 Mayıs 2019'da ziyarete açıldığını anımsatan Asan, ikinci etaba da 6 Mart 2019'da yer teslimiyle birlikte hızlı şekilde başlandığını aktardı.

Asan, ikinci etap çalışmaları çerçevesinde manastırın ana giriş kapısının üstünde bulunan ve "kama blok" olarak adlandırılan kaya kütlesinin geçici olarak güçlendirilmesinin yapıldığını ifade ederek, "Daha sonra 17 bin metrekarelik kaya yüzeyinden 1100 ton kaya yani şev temizliği yapıldı. Kaya yüzeyinde çelik kafesleme yapıldı ve sabitleme dediğimiz çalışmalar tamamlandı. Ayrıca 12 yapının restorasyonu da tamamlanarak Sümela Manastırı'nın yüzde 65'lik kısmı Cumhurbaşkanımızın telekonferansla, Bakanımızın da bizzat katılımıyla 28 Temmuz 2020 tarihinde ziyarete açıldı." dedi.

- "Çalışmalarda sona yaklaştık"

Geriye kalan yüzde 35'lik kısımla alakalı restorasyon çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirten Asan, "Daha önce kapalı olan yapıların restorasyonu, ana kaya kilisesinde restoratörlerimiz tarafından restorasyon konservasyon eser tespit ve belgeleme çalışmaları, endüstriyel dağcılarımız tarafından kaya yamacında bariyerleme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Çalışmalarda sona yaklaştık." diye konuştu.

Asan, kaya ıslahına yönelik çalışmalar kapsamında yamaçta toplam 11 bariyer planlandığını ve bunların her biri arasına 6-7 çelik kazık yerleştirildiğine işaret ederek, daha önce restorasyonun başında geçici olarak sabitleme yaptıkları kama blok kaya kütlesinde kalıcı olarak sabitleme çalışmalarının devam ettiğini, bu çalışmalarda da sona yaklaştıklarını anlattı.

- "Bakanlığımızın vizyon projelerinden biri"

"Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmalarında 5 mühendis, 30 endüstriyel dağcı, 35 teknik eleman olmak üzere 70 civarında personel çalışıyor. Amacımız en kısa zamanda çalışmaları tamamlayarak manastırı ziyarete açmak." diyen Asan, şu ana kadar yüzde 80'i tamamlanan çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini kaydetti.

Asan, "Sümela Manastırı, Bakanlığımızın vizyon projelerinden biri. Amacımız şehrimize, bölgemize, ülkemize kalıcı bir eser bırakmak. Çünkü böyle bir eseri yaşatmak, onu yapmak kadar zordur. Bakanlık olarak bu zorluğu başarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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