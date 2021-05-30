Koronavirüs nedeniyle ertelenen İSG/1 sınavı yapıldı
Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/1) yapıldı
|30 Mayıs 2021 11:46
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara soruları cevaplamaları için 75 dakika süre verildi.
Sınavda, 5 ayrı sertifika alanında, çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulandı ve her testte 50 soru yer aldı.
2021-İSG/1'de, Kovid-19 salgınına karşı tedbirler alındı.
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