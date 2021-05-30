1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gözler Kabine Toplantısı'nda: Normalleşmenin yol haritası belirlenecek

Kademeli normalleşme 1 Haziran itibarıyla sona eriyor. Yeni yol haritasının ne olacağıyla ilgili vatandaşın gözü kulağı da yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nda
 30 Mayıs 2021 12:10
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Koronavirüsle mücadelede yeni dönem 1 Haziran'dan sonra başlayacak. Kontrollü normalleşme döneminde vaka sayılarının azalmasıyla ağır hasta sayısında düşüş yaşandı. Aşılanmanın da hız kazanmasıyla salgınla mücadelede olumlu bir tablo ortaya çıktı.

Kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayıları 8 binin altına düştü. Normalleşme sürecinin ilerleyen günlerde hızlanması bekleniyor. Koronavirüsle mücadelede 1 Haziran'da yeni bir dönem başlayacak.

Karantina süresi 14 güne çıkarıldı

Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında temaslı takibi, salgın yönetimi, hasta izlenimi ve filyasyon rehberini güncelledi.

29 Mart 2021 tarihinde yayımlanan rehberde 10 gün olarak görülen karantina süresinin yeni yayımlanan rehbere göre 14 güne çıkarıldı.

Aşılama hız kazandı

Aşılama çalışmalarının hızla devam etmesiyle yeni gruplar da dahil edildi. 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşların aşılanması başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmalarının başladığını duyurmuştu.

Maske zorunluluğu kalkıyor mu?

TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan, normalleşme ile birlikte açık havada maske zorunluluğunun kalkabileceğini söyledi.

Ancak kapalı alanlarda maske takılmasına devam edilmesini gerektiğinin de altını çizdi.

Restoran ve kafeler açılacak mı?

İşletmelerin yeniden faaliyete geçebileceği öngörülürken, esnafın da gözü kulağı yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nda. Uzmanlar, işletmeler açılsa bile belirli kurallara ve şartlara dikkat edileceğinin altını çiziyor.

Sektör temsilcileri açık havada restoranların hizmet verebileceğini ifade ediyor. 1 Haziran'dan sonraki yol haritasının en merak edilen kolarının başında da restoranların çalışma prensibi geliyor.

Salgınla mücadele döneminde esnafa birçok destek programı açıklandı.

Son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak verileceğini ifade etmişti.
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kapadokya Alan Başkanlığı hizmet birimlerinin çalışma esas ve usulleri belirlendi
30 Mayıs 2021 13:02		 Vergi ve yapılandırma ödemelerinde son gün yarın
30 Mayıs 2021 12:47
Koronavirüs nedeniyle ertelenen İSG/1 sınavı yapıldı
30 Mayıs 2021 11:46		 MTÜ'de üç fakülteye dekan ataması yapıldı
30 Mayıs 2021 10:59
MSB: FETÖ'den 2 bin 493 personel hakkında idari süreç sürüyor
30 Mayıs 2021 10:55		 Yapılandırma paketinde buna dikkat! 3 yıl boyunca vergi indirimi
30 Mayıs 2021 09:00
İstihdam için 5 yeni destek: Kredi ve SGK prim katkısı
30 Mayıs 2021 07:44		 Aşılılar da 14 gün karantinada kalacak
30 Mayıs 2021 07:18
Ankara Halk Ekmek, yöresel ürünlerini çeşitlendirecek
29 Mayıs 2021 23:11		 İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi
29 Mayıs 2021 11:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:58 - Ticari takside kadınla tartışıp, taksi şoförüne kurşun yağdırdı12:47 - Vergi ve yapılandırma ödemelerinde son gün yarın12:43 - NASA, Samanyolu'nun merkezinin mozaik görselini yayınladı12:32 - İkna üzerine aşı olan 86 yaşındaki Ozan Mehmet'ten teşekkür şiiri12:22 - Tartıştığı eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü12:18 - 70'lik dede şalvarını giydi, basketbol topunu alıp potanın önüne koştu
12:10 - Gözler Kabine Toplantısı'nda: Normalleşmenin yol haritası belirlenecek11:59 - Anne karnında savaştı: Doktorların 'mucize' bebeği11:50 - Bu obada ayı ve kurt görene 10 günlük tatil bedava11:46 - Koronavirüs nedeniyle ertelenen İSG/1 sınavı yapıldı11:35 - Türk savunma sanayisi ürünlerinin saha başarısı yabancıların dikkatini çekiyor11:26 - Sümela Manastırı'ndaki restorasyonun yüzde 80'i tamamlandı
11:17 - 'Kuraklıktan etkilenen il sayısı 41'11:09 - Meclis, yoğun gündemle çalışacağı yeni bir haftaya giriyor11:05 - Genç nüfusun BES'e dahil edilmesiyle ilk yılda 3 milyar liralık fon birikebilecek10:59 - MTÜ'de üç fakülteye dekan ataması yapıldı10:55 - MSB: FETÖ'den 2 bin 493 personel hakkında idari süreç sürüyor
10:46 - Uzmanı uyardı: Kene, 900'e yakın hastalığı nakledebilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi, karne ve okulların açılması açıklaması
Uzmanlardan illere göre normalleşelim önerisi
2020 KPSS Önlisansta puanlar bu aralığa sıkıştı
'Zincir market' düzenlemesi Meclis'e geliyor
Sözleşmeli süreli değerlendirilmesine dair yeni tarihli görüş yazısı
Bir teknoloji devi daha Türkiye'de akıllı telefon üretimine başladı
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak bekleniyor
Şehirler arası seyahatlere 'normalleşme' indirimi
Hayatını zindana çevirdi! Sosyal medyada eskort hesabı
Ağrı'da çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaz dizileri 1
kargo kutuları 1
sözlüğün hızı 2
Yönetici yakın çevresinden sorumludur 1
durdur bu nikahı nikah memuru 2
Taksimde açılan cami 3
her şarkının altına yorum yapmak 1
Sedat peker 1
bilgi çağı 3
nükleer enerji 2
SON İLANLAR
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavirler sınav ilanı
Yalova Albel Altınova Akaryakıt 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Yıldızbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Simav Jeotermal Elektrik Turizm 20 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Belediyesi 31 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam