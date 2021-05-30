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Tartıştığı eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Samsun'un Bafra ilçesinde Faruk Yavuz (36), tartıştığı eşi 2 çocuk annesi Kamile Yavuz'u (33), 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Faruk Yavuz, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı
|30 Mayıs 2021 12:22
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Olay, sabah saatlerinde Bafra'nın Emirefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Faruk Yavuz ile eşi Kamile Yavuz arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Faruk Yavuz, bıçakla eşine saldırdı.
25 yerinden bıçaklanan Kamile Yavuz, kanlar içinde yere yığıldı. Faruk Yavuz kaçarken, sesleri duyan komşular durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Kamile Yavuz, özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Kamile Yavuz, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Polis, yaptığı çalışmayla Faruk Yavuz'u kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
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