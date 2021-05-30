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İkna üzerine aşı olan 86 yaşındaki Ozan Mehmet'ten teşekkür şiiri

Kayseri'de yaşayan 86 yaşındaki Ozan Mehmet Büger, sağlık çalışanlarının ikna etmesiyle koronavirüs aşısını yaptırdı. Büger, sağlık çalışanlarından gördüğü ilgiden etkilenerek teşekkür şiiri yazdı
 30 Mayıs 2021 12:32
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İkna üzerine aşı olan 86 yaşındaki Ozan Mehmet'ten teşekkür şiiri

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Gazibeyli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi emeklisi 86 yaşındaki Mehmet Büger'i sağlık çalışanları koronavirüs aşısı olması için ikna etti.

İlk dozunun ardından ikinci doz aşısını da vurduran Büger, sağlık çalışanlarından gördüğü ilgi karşısında bir şiir kaleme aldı.

Şiiriyle Türkiye'nin sağlık sistemine övgüler dizen Mehmet Büger, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
TRT
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