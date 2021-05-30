NASA, Samanyolu'nun merkezinin mozaik görselini yayınladı
ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), 20 yıllık çalışma sonucunda 370 gözleme dayanan Samanyolu'nun merkezinin mozaik görselini yayınladı
|30 Mayıs 2021 12:43
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NASA, Güney Afrika'da bulunan Chandra X Işını Gözlemevi ve MeerKAT radyo teleskopu tarafından 20 yıllık bir süreçte yaptığı 370 gözlem sonucunda Samanyolu'nun aşırı ısınmış gaz iplikleri ve manyetik alanlardan oluşan merkezinin görselini yayınladı.
NASA'dan yapılan açıklamada, "Bu ipliklerin (aşırı ısınmış gaz iplikleri) ayrıntılı bir incelemesi, bize bölge boyunca gökbilimcilerin tanık olduğu Galaktik uzay hava durumu hakkında daha fazla şey öğretiyor" denildi.
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