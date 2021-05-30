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Vergi ve yapılandırma ödemelerinde son gün yarın

Borç yapılandırması taksitinden birinci geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerine, emlak vergisinin birinci taksitinden bazı sektörlerde uygulanan KDV indirimlerine kadar pek çok vergiye yönelik süreler yarın sona erecek
 30 Mayıs 2021 12:47
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Vergi ve yapılandırma ödemelerinde son gün yarın

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 3'üncü taksit ödeme dönemi 1 Mayıs'ta başlamıştı. Bu taksite ilişkin ödeme süresi yarın sona erecek.

Ayrıca, 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 17'nci taksit ödeme süresi de aynı gün dolacak.

Ödemeler mobil uygulamadan yapılabiliyor

Ödemeler, İnteraktif Vergi Dairesinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulamasından yapılabiliyor. Başkanlığın www.gib.gov.tr adresinde yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümünden 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla ödeme yapılması mümkün bulunuyor.

Banka hesabından havale, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ya da PTT şubeleri aracılığıyla da ödeme yapılabiliyor.

Geçici vergi beyannameleri verilecek

Tam kapanma sürecinde gelen talepler ve sokağa çıkma uygulaması nedeniyle, 2021 yılı 1. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-şubat-mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri de uzatılmıştı. Buna göre, gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri yarın gün sonunda dolacak.

Kovid-19 nedeniyle mücbir sebep halinden etkilenip, daha sonra faaliyetlerine yeniden başlayan mükellefler için de son ödeme günü geldi. Bu mükelleflerin de ekim-kasım-aralık 2020 dönemine ilişkin muhtasar beyannamelerine yönelik vergilerini yarın gün sonuna kadar ödemesi gerekiyor.

2021 yılına ilişkin emlak ile çevre temizlik vergilerinin birinci taksit ödeme süreleri de yarın sona erecek.

Vergi indirimlerinin süresi dolacak

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından etkilenen ekonomik faaliyetlere destek amacıyla başlatılan vergi indirimlerinin süresi de 31 Mayıs'ta dolacak.

Buna göre, iş yeri kira stopajlarından alınan vergi yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülmüş, iş yeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmişti. Salgından en çok etkilenen sektörler dikkate alınarak genel orana tabi yeme-içme hizmetlerinden yolcu taşımacılığına, konser, fuar ve lunapark giriş ücretlerinden düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetlerine, berberlik ve kuaförlükten bakım ve onarım hizmetlerine kadar pek çok sektörde KDV oranı yıl sonuna kadar geçici olarak yüzde 18 yerine, yüzde 8'e düşürülmüştü.

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetlerindeki yüzde 1'lik indirimli KDV oranı uygulaması ise 30 Haziran 2021'e kadar geçerli olacak.

Türk lirası mevduata teşvikin uygulaması bitecek

Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla uygulanan Türk lirası mevduatları için stopaj desteği uygulamasına ilişkin süre de 31 Mayıs'ta sona erecek. Türk lirası cinsinden hesaplar için geçerli olmak üzere mevduatlar için uygulanacak stopaj oranı vadelerine göre, yüzde 15 yerine yüzde 5, yüzde 12 yerine yüzde 3, yüzde 10 yerine yüzde sıfır olarak belirlenmişti.
Anadolu Ajansı
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