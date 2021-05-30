Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası
Adalet Bakanlığı ile Kültür Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında "Ceza Evi İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" düzenlenecek
|30 Mayıs 2021 13:27
|+Aa- Yazdır
Tüm yurtta olduğu gibi Erzurum'da da MNG ve Palerium Alışveriş Merkezlerinde, Lalapaşa Meydanında ve Adalet Sarayında olmak üzere 4 adet kitap bağış standı oluşturuldu. Kampanyanın amacı ise hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları, kütüphaneleri etkin olarak kullanabilmeleri ve daha fazla kitaba erişim sağlayabilmeleri olarak belirtildi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ve il protokolünün katılımıyla 31 Mayıs 2021 günü saat 11.00' de MNG Alışveriş Merkezindeki kitap bağış standında kampanya süreci başlatılacak. Kampanya 16 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Orman kurtaracak çok önemli 43 kural
30 Mayıs 2021 15:16
|Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavına 40 bin aday girdi
30 Mayıs 2021 14:50
|Bakan Varank: 14 milyon kişiye hibe desteği sağladık
30 Mayıs 2021 14:04
|Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
30 Mayıs 2021 13:49
|Hükümlülere verilen korona izni 2 ay daha uzatıldı
30 Mayıs 2021 13:40
|Aşı takvimi hızlanacak: Hedef toplumsal bağışıklık
30 Mayıs 2021 13:16
|Kapadokya Alan Başkanlığı hizmet birimlerinin çalışma esas ve usulleri belirlendi
30 Mayıs 2021 13:02
|Vergi ve yapılandırma ödemelerinde son gün yarın
30 Mayıs 2021 12:47
|Gözler Kabine Toplantısı'nda: Normalleşmenin yol haritası belirlenecek
30 Mayıs 2021 12:10
|Koronavirüs nedeniyle ertelenen İSG/1 sınavı yapıldı
30 Mayıs 2021 11:46