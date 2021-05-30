Hükümlülere verilen korona izni 2 ay daha uzatıldı
|30 Mayıs 2021 13:40
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Açık ceza infaz kurumlarında bulunan ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlülerin, salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle Covid-19 izin süreleri 31 Mayıs tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldığı belirtildi.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilişkin yapılan açıklamada, "5275 sayılı kanunun geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün '24.05.2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile Covid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen Covid-19 izin sürelerinin 2 ay süre ile uzatılmasına' dair önerisi doğrultusunda, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir" denildi.
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