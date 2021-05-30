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Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı
 30 Mayıs 2021 13:49
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Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Akçakese köyünde cenaze sonrası pozitif vaka ve temaslı sayısında artış yaşandığı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca köyün 10 gün karantinaya alındığı duyuruldu.

Mahalledeki vatandaşların kesinlikle bir araya gelmemeleri gerektiği vurgulanan açıklamada, izolasyon kurallarına uyulması istendi.

Açıklamada, giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekiplerinin önlem aldığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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