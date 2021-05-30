Bakan Varank: 14 milyon kişiye hibe desteği sağladık

"Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık" projesi kapsamında, "Covid-19'un Kırılgan Sektöre Etkileri Raporları" tanıtım toplantısı yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde uygulanan ve Japon hükümetince finanse edilen proje kapsamında çevrimiçi ortamda toplantı düzenlendi. Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, JICA Türkiye Ofisi Başkanı Nobuhiro Ikuro, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Prof. Dr. Andres Rodriquez Pose ile makine, tekstil ve lojistik sektöründen temsilciler katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, salgının hayatın her alanını etkilediğini belirterek, sorunun çözümü için küresel bakışa ve iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

"Proje uluslararası iş birliğine örnek olacak"

Projeyi, salgınla mücadelede uluslararası iş birliğine örnek olarak gösteren Varank, "Projede salgından etkilenen kırılgan sektörlerin toparlanmasına katkı sağlayacak çok detaylı bölgesel analizler yapıldı. İlk olarak bölgelerdeki kırılgan sektörlerin Covid-19 krizi sonrası durumlarını analiz ettik, yeniden toparlanma stratejilerini değerlendirdik. Türkiye ekonomisi için kilit öneme sahip tekstil, lojistik, gıda, makine ve otomotiv sektörlerinde 25 farklı kırılgan sektörler analiz raporu hazırladık. Bunların yabancı dilde olanları da mevcut. Bu da özellikle iş ve tedarik kesintilerini önlemek için yol haritalarında bize yardımcı oldu. Buna dönük raporları hazırlarken de bunlardan faydalandık. Politika yapım süreçlerimizde geliştirilen bölge ve sektör bazlı bu analizler bize önemli kolaylıklar sağlayacak" diye konuştu.

"Eğitimlerden 3 binden fazla genç faydalandı"

İşletmelerin ihracat potansiyelini artırmak için "Yeni Pazar Analizi" ve "Ürün Uzayı Analizi" raporları hazırladığını da anlatan Varank, "Kırılgan sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin teknik kapasitelerini geliştirmek için de birçok eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürüttük. 500'e yakın işletmemiz, dijitalleşme, finansal analiz, finansmana erişim, stratejik planlama ve yenilik gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti aldı. Proje tamamlandığında bu sayı 1000'e ulaşacak. Ayrıca gençlerin dijital becerilerini geliştirmek üzere e-ticaret, dış ticaret, sosyal medya pazarlaması gibi konularda düzenlenen eğitimlerden 3 binden fazla gencin faydalanmasını sağladık" dedi.

"Salgın sürecinde sektörlere destekler devam ediyor"

Salgından en çok turizm ve hizmet sektörlerin olumsuz etkilendiğini ve bu etkileri hafifletmek için kapsamlı destekler sağladıklarını kaydeden Varank, salgın sürecinde 14 milyon kişiye hibe desteği sağlandığını açıkladı. Desteklerden 400 bin firmanın yararlandığını vurgulayan Varank, "Bu süreçte 415 milyon TL tutarında kredi desteği sağladık. 206 milyar tutarında borç ertelendi. 1 milyon 385 bin esnafın yararlanabileceği bir de hibe destek programını sunmuş olduk. Burada iyileştirmeler yaparak daha fazla işletmenin faydalanmasının önünü açmak için çalışıyoruz. Kalkınma ajanslarımızın kriz ve doğal afet sonrası yönetim yetkinliklerinin güçlendirilmesi için kapasite geliştirme faaliyetleri yürüttük. Bu kapsamda kalkınma ajansları personeline 8 modülde dayanıklılık eğitimi düzenledik" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile iş birliğine önem veriyoruz"

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Nobuhiro Ikuro da, Türkiye'ye projede destek vermekten memnuniyet duyduklarını belirterek, Covid-19 salgınına yanıt vermek amacıyla geçen ay Dünya Bankası aracılığıyla KOBİ'lere KOSBEG iş birliğiyle hızlı destek projesi yapmaya karar verdiklerini ve KOBİ'lere finansal destek sağlayacaklarını söyledi. Salgın sürecinde KOBİ'lere ayakta kalmaları için destek sağlama amacında olduklarını da vurgulayan Ikuro, "JICA Türkiye Ofisi olarak söz konusu desteklerin yanında teknik destekler de sağlayacağız. KOBİ'lerin ne tür desteklere ihtiyaç duyduklarını analiz ederek hangi alanlarda destek sağlayacağımıza karar vereceğiz. KOBİ'ler için ağustosta 3 farklı program kapsamında seminerler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bunlar iş devamlılığı, işin büyütülmesi ve işlerin geliştirilip inovasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi olacak" diye konuştu.

"Türkiye salgın sürecinde ekonomik olarak büyüyecek"

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise gerçekleştirilen projenin, Türkiye ile uzun süreli iş birliği çalışmalarının bir sonucu olduğunu söyledi. Özel sektöre ve kırılgan sektörlere destek olmaya çalıştıklarını vurgulayan Vinton, "Salgın sürecinde dünyada birçok sektörde iş kayıpları ve sektörel kapanmalar yaşandı ancak bizler insana odaklanmalıyız. Türkiye'nin salgın sürecinde sağlık çalışmalarının üst düzeyde olduğunu görüyoruz. Salgınla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaları takdire şayandır. Türkiye, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre salgın sürecinde ekonomik büyüme kaydeden sayılı ülkelerden biri olarak görülüyor" dedi.

Toplantının panel kısmında ise ilk olarak Prof. Dr. Andres Rodriquez Pose tarafından 'Covid-19 Sonrasına Yönelik Toparlanma Strateji Belgesi'nin sunumu yapıldı. Ardından makine, tekstil ve lojistik sektöründen temsilciler, pandemi döneminde yaşanan zorluklar ve bu zorlukların aşılmasına yönelik çözüm önerilerini ve beklentilerini dile getirdi.