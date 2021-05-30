İstanbul'da hamile kadın otomobilden yola atıldı
|30 Mayıs 2021 14:20
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İstanbul'da Esenler ilçe sınırlarında kalan Sultangazi-Arnavutköy yolunda geçtiğimiz perşembe günü saat 17.30 sıralarında, Gaziosmanpaşa istikametine doğru giden, plakası ve sürücüsü henüz bilinmeyen araçta yolculuk yapan Çiğdem K., yol kenarına atıldı.
4 AYLIK HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Çiğdem K.'yı yol kenarına atan sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı. Olaya tanık olanların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alkol aldığını söyleyen Çiğdem K.'nın 4 aylık hamile olduğunu öğrendi.TEDAVİ OLMAYI REDDETTİ
Hafif şekilde yaralanan Çiğdem K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneyi birbirine katan Çiğdem K., tedavi olmayı reddetti. Hastanenin önünde oturan Çiğdem K., sağlık personellerine ve kendisine yardımcı olmak isteyen görevlilere hakaret etti. Ayakta durmakta güçlük çeken kadın, daha sonra bir taksiye bindirilerek, evine gönderildi.
''YOLA DOĞRU FIRLATTILAR''
Olay anını anlatan görgü tanıklarından Ahmet Ömer Taşkın "Arkadaşlarla oturmuş sohbet ediyorduk. Bir anda bir araba geldi. Bir kadını yola doğru fırlattılar. Ondan sonra gaza basıp gittiler. Kadın yerde kıvranıyordu. Polis ve sağlık ekiplerini aradık. Ambulans geldi. Hastaneye kaldırıldı. Araçta kaç kişi olduğunu göremedik" dedi.
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