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Zırhlı muharebe aracı testi geçti

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için modernize edilen zırhlı muharebe aracının testlerinin başarılı bir şekilde geçtiğini açıkladı
 30 Mayıs 2021 14:30
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İsmail Demir, gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Ön prototip zırhlı muharebe aracının araç sürüş ve atış testlerinin başarılı şekilde gerçekleştiğini belirtti.

İsmail Demir, ilk etapta 133 zırhlı muharebe aracının modern silah sistemleri ve

yüksek teknoloji görev ekipmanları ile donatılacağını ifade etti.

Yeni nesil zırhlı muharebe araçlarında, Nefer silah sistemi, lazer uyarı sistemi,

yakın mesafe gözetleme sistemi ile birlikte birçok farklı sistem yer alacak.
TRT
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