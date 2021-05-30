Ağrı şehidi, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
|30 Mayıs 2021 14:33
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Keleş için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ankara Valisi Vasip Şahin, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bazı milletvekilleri, bazı eski bakanlar ile diğer ilgililer katıldı.
Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen tabutun başında askerler nöbet tuttu. Şehidin ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında top arabasına taşındı.
Top arabasına alınan şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere Bağlum Mezarlığı'na götürüldü.
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