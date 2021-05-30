1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mesleki Eğitimde 35 binden fazla öğretmene ilk yardım eğitimi verildi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'nde yer alan okullardaki 35 bin 328 öğretmene teorik ilk yardım eğitimi verildi
 30 Mayıs 2021 14:53
+Aa- Yazdır
Mesleki Eğitimde 35 binden fazla öğretmene ilk yardım eğitimi verildi

MEB'in okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında somut adımlar atılmaya devam ediliyor.

Seçilen okulların altyapısının güçlendirilmesinden eğitim ortamlarının zenginleştirilmesine kadar çok sayıda destek kapsamında seçilen okullara bugüne kadar yaklaşık 500 milyon lira yatırım yapıldı.

Projenin hedeflerinden bir tanesi de bu okullarda görev yapan yaklaşık 48 bin öğretmene ilk yardım eğitimi verilmesiydi. Bu kapsamda şu ana kadar 35 bin 328 öğretmenin ilk yardım teorik eğitimi alması sağlandı.

Bu öğretmenlerden 11 bin 715'i uygulamalı eğitimlerini de alarak ilk yardım eğitimlerini tamamladı. Bakanlık, haziran sonuna kadar öğretmenlerin tamamının uygulamalı eğitimlerini bitirmelerini hedefliyor.

- 243 bin 176 öğretmene mesleki gelişim eğitimi verildi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 ay önce başlatılan proje ile bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmayı, diğer taraftan da okullar arası başarı farklarını azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Yönetici ve öğretmenlerin proje farkındalığını artırmak ve bilgilendirmek amacıyla düzenlenen 4 bin 349 eğitime, 90 bin 958 okul yöneticisi ve öğretmenin katıldığını aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Proje kapsamındaki okul yöneticilerine yönelik 1821 kişisel gelişim ve liderlik eğitimi düzenlendi. Söz konusu eğitimlere 9 bin 224 okul yöneticimiz katıldı. Proje kapsamında 67 bin 500 öğretmene ölçme ve değerlendirme eğitimi, 40 bin 166 meslek öğretmenimize de fikri mülkiyet ve sınai haklar eğitimi verildi.

Öğretmenlerimize yönelik ilk yardım eğitiminde de büyük aşama kaydettik.??????? 35 bin 328 öğretmenimiz ilk yardım teorik eğitimlerini tamamladılar. Bu öğretmenlerimizden 11 bin 715'i uygulamalı eğitimlerini de başarı ile tamamladılar. Böylece şu ana kadar bu okullarımızdaki öğretmen ve yöneticilerimize yönelik düzenlediğimiz eğitimlere 243 bin 176 öğretmenimiz katıldı. Bir başka deyişle öğretmenlerimiz en az 5 farklı mesleki gelişim eğitimi almış oldular. Tüm eğitimler planlandığı gibi ilerliyor."

Bakan Yardımcısı Özer, projenin gerçekleştirilmesine büyük emek veren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu ve çalışma arkadaşlarına, Dr. Sevil Uygun İlikhan ve Dr. Aylin Şengün Taşçı ile 81 il müdürü, öğretmenler ve tüm paydaşlara teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi, karne ve okulların açılması açıklaması
30 Mayıs 2021 08:00		 Eğitimde telafi memleket meselesi
29 Mayıs 2021 06:50
MEB'den 'telafi eğitimi' açıklaması: Katılımda gönüllülük esas
28 Mayıs 2021 20:31		 Bakan Yardımcısı Özer, Endüstri 4.0 Laboratuvarı'nı inceledi
28 Mayıs 2021 13:38
Bakan Selçuk, Azerbaycan'ın Guba kentinde STEAM Merkezi'nin açılışını yaptı
28 Mayıs 2021 13:37		 DYK kurslarının bitiş tarihi uzatıldı
27 Mayıs 2021 18:29
MEB, plastik teknolojisinde ilk mükemmeliyet merkezini kuruyor
27 Mayıs 2021 12:04		 Bakan Selçuk'tan 'telafi eğitimi' açıklaması
26 Mayıs 2021 16:25
Bu bölümleri seçen öğrencilere burs ve istihdam imkanı
25 Mayıs 2021 14:16		 HİSAR Projesi'ndeki 240 öğretmene eğitici eğitimleri verilmeye başlandı
25 Mayıs 2021 13:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:08 - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Sedat Peker açıklaması16:03 - Bilim insanları 8 haftada üç yaş gençleşmenin yolunu buldu15:59 - İSKİ'den 'sudan zehirlenme iddiasına ilişkin' açıklama15:38 - Metin Kıratlı 2015 yılında da FETÖ'nün hedefindeydi15:32 - Bayram alışverişi geçen yıla oranla yüzde 67 arttı15:26 - Selahattin Demirtaş'a 'hedef göstermekten 2 yıl 6 ay hapis
15:23 - Tarihi caminin restorasyonunda üzeri sıva kaplı kitabe bulundu15:21 - İzmit Körfezi yeniden deniz salyası ile kaplandı15:20 - Metropolis Antik Kenti'ndeki sarnıçlar gün yüzüne çıkarılacak15:19 - Sahaflar Çarşı'nın 69 yıllık 'Seyir Defteri'15:17 - Pandemide bisiklete hücum; bisikleti alan sahillere akın ediyor15:16 - Orman kurtaracak çok önemli 43 kural
15:15 - 'Koronavirüs hastalarına çok yoğun tedaviler uyguluyoruz'14:58 - Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı?14:53 - Mesleki Eğitimde 35 binden fazla öğretmene ilk yardım eğitimi verildi14:50 - Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavına 40 bin aday girdi14:43 - Başkan yardımcısı, önce kayınvalidesi ve kayınpederini, şimdi de eşini koronadan kaybetti
14:33 - Ağrı şehidi, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi, karne ve okulların açılması açıklaması
Uzmanlardan illere göre normalleşelim önerisi
2020 KPSS Önlisansta puanlar bu aralığa sıkıştı
'Zincir market' düzenlemesi Meclis'e geliyor
Gözler Kabine Toplantısı'nda: Normalleşmenin yol haritası belirlenecek
Bir teknoloji devi daha Türkiye'de akıllı telefon üretimine başladı
Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı?
Sözleşmeli süreli değerlendirilmesine dair yeni tarihli görüş yazısı
Hastası tarafından bıçaklanan cerrah: İyi niyetimin kurbanı oldum
Şehirler arası seyahatlere 'normalleşme' indirimi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cacıkolik 2
kargo kutuları 1
Taksimde açılan cami 4
1 haziran'da artık pek kısıtlamanın kalmaması 1
yürüyen balık 1
Üstüne para verip bu ülkeden gitmek 6
Dolar 1,7 olmuş bilgisayar alınmaz bu zamanda 3
tomekan 1
durdur bu nikahı nikah memuru 2
nükleer enerji 1
SON İLANLAR
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavirler sınav ilanı
Yalova Albel Altınova Akaryakıt 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Yıldızbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Simav Jeotermal Elektrik Turizm 20 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Belediyesi 31 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam