1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Koronavirüs hastalarına çok yoğun tedaviler uyguluyoruz'

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Koronavirüs zamanında akciğerleri kurtarmak için uygulanan kortikosteroid tedavisi alan hastalarda özellikle 'Aspergillus' dediğimiz akciğer mantarı ortaya çıkıyor ve ölüm oranı çok yüksek. Ne yazık ki ülkemizde böyle vakalar ortaya çıktı, çıkıyor. Özellikle de baskılanmış, vücudumuzda yerleşik olan verem hastalığı da aktif hale gelebiliyor. Kişiler iyileştikten sonra kanlı balgam devam ederse, ateş, geçmeyen öksürük olursa mutlaka hastaneye müracaat etsin" dedi.
 30 Mayıs 2021 15:15
+Aa- Yazdır
'Koronavirüs hastalarına çok yoğun tedaviler uyguluyoruz'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, koronavirüs hastalarında uygulanan tedavilerin bazı yan etkileri olduğunu söyledi. Doç. Dr. Savaşçı, "Şu anda koronavirüs hastalarına çok yoğun tedaviler uyguluyoruz. Tedavilerde tabi bazı yan etkiler ortaya çıkabiliyor. Özellikle Hindistan'da ölüm oranı 4-5 bin iken ne yazık ki istenmeyen bazı enfeksiyon hastalıkları da ortaya çıktı, uygulanan tedavilere ikincil olarak. Çok yoğun steroid, kortizon tedavisi alan hastalarda eğer şeker hastalığı da varsa bu kişilerde çok ciddi mantar enfeksiyonları ortaya çıktı. Ağız içi ve yüzü tamamen kaplayan ve yarısının ölümüne neden olan Mukormikoz (kara mantar) dediğimiz ciddi vakalar ortaya çıktı, bunların yarısı kaybedildi" dedi.

'KALICI ŞEKER VE TANSİYON HASTALIĞI ORTAYA ÇIKABİLİYOR'

Doç. Dr. Savaşçı, uygulanan tedavilerin sonucunda kalıcı olabilecek şeker ve tansiyon hastalığının ortaya çıktığını kaydederek, "Bizim ülkemizde de yoğun steroid tedavisi sonucunda İstanbul'da bir vaka ortaya çıktı, şeker hastalığı gelişebiliyor. Uygulanan tedavilerin getirdiği bir sonuç olarak şeker, diyabet, tansiyon hastalığı ortaya çıkabilir. Kişiler tedavi olduktan sonra eğer ağız kuruması, sık sık idrara çıkma, el, ayak titremesi, şeker düşmesi gibi belirtiler yaşarlarsa mutlaka şeker ölçümü yapsınlar. Enseden başlayan, devam eden baş ağrısı ortaya çıkarsa bu durumda da mutlaka tansiyon takibi ile iç hastalıkları, enfeksiyon polikliniklerine müracaat etsinler. Çünkü kalıcı bir hale gelebilecek şeker ve tansiyon hastalığı da ortaya çıkmış olabilir. Ölümcül bir hastalık ile mücadele ediyoruz, tedavilerin mutlaka bazı yan etkileri ortaya çıkabiliyor, bunu da halkımız ihmal etmesin. Takiplerini yapmayı aksatmasınlar" diye konuştu.

'VEREM HASTALIĞI AKTİF HALE GELEBİLİYOR'

Doç. Dr. Savaşçı, koronavirüs tedavisinin ardından kanlı balgam, ateş, geçmeyen öksürük olursa hastaneye başvurulması gerektiği yönünde uyarıda bulunarak, şöyle konuştu:

"Mukormikoz vakalarımız yoğun kemoterapi alan hastalarda ortaya çıkan durumlardır. Koronavirüs zamanında akciğerleri kurtarmak için uygulanan kortikosteroid tedavisi alan hastalarda özellikle 'Aspergillus' dediğimiz akciğer mantarı ortaya çıkıyor ve onun da ölüm oranı çok yüksek. Ne yazık ki ülkemizde böyle vakalar ortaya çıkıyor. Özellikle de baskılanmış, vücudumuzda yerleşik olan verem hastalığı da aktif hale gelebiliyor. Kişiler iyileştikten sonra kanlı balgam devam ederse, ateş, geçmeyen öksürük olursa mutlaka göğüs hastalıklarına müracaat etsinler."

'AŞILANMADAN VİRÜSÜ KAPMAYIN'

Doç. Dr. Savaşçı, 1 Haziran'da tedbirlerin gevşetilebileceğini belirterek, "Esnek mesai kavramı haziranda devam etmek zorunda; çünkü henüz aşılama toplumumuzda tam yapılmadı. Özellikle Temmuz'un 15'inden sonra bütün alanlarda, sinemalar, tiyatrolar, restoranlarda çok ciddi şekilde rahatlama, açılma bekliyoruz açıkçası. Haziran ayında yapılan aşıların koruyuculuk oranları özellikle BioNTech yapılacak, ilk dozdan sonra yüzde 78 koruyuculuğu mevcut. 15 gün sonra korumaya başladığını düşünürsek, haziranın sonunda çoğu toplumumuz aşılandığı için Temmuz'un 15'inden sonra toplumumuz artık çok ciddi rahatlamaya kavuşacaktır. Şu anda yapılan en büyük hata, aşılanmadan bir araya gelip parklarda, bahçelerde eğlence düzenlemek. Çünkü aşılanmadan bu hastalığı geçirirsek kalıcı hasarlar kalabiliyor. Üreme sağlığı, akciğer, böbrek, kalp üzerine kalıcı hasarlar alabiliyor. Aşılanmadan virüsü kapmamak gerekiyor, en büyük uyarımız bu olacak" ifadesini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bilim insanları 8 haftada üç yaş gençleşmenin yolunu buldu
30 Mayıs 2021 16:03		 Sahaflar Çarşı'nın 69 yıllık 'Seyir Defteri'
30 Mayıs 2021 15:19
Pandemide bisiklete hücum; bisikleti alan sahillere akın ediyor
30 Mayıs 2021 15:17		 Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı?
30 Mayıs 2021 14:58
Başkan yardımcısı, önce kayınvalidesi ve kayınpederini, şimdi de eşini koronadan kaybetti
30 Mayıs 2021 14:43		 Ağrı şehidi, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
30 Mayıs 2021 14:33
Bakan Bilgin: İş'te Anne Projemizden yaklaşık 52 bin anne faydalandı
30 Mayıs 2021 14:27		 Türkiye Deprem Platformu ilk deniz araştırma seferine yarın çıkacak
30 Mayıs 2021 14:13
'Tam kapanma' korona avcılarının yükünü biraz azalttı
30 Mayıs 2021 13:46		 Anne karnında savaştı: Doktorların 'mucize' bebeği
30 Mayıs 2021 11:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:08 - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Sedat Peker açıklaması16:03 - Bilim insanları 8 haftada üç yaş gençleşmenin yolunu buldu15:59 - İSKİ'den 'sudan zehirlenme iddiasına ilişkin' açıklama15:38 - Metin Kıratlı 2015 yılında da FETÖ'nün hedefindeydi15:32 - Bayram alışverişi geçen yıla oranla yüzde 67 arttı15:26 - Selahattin Demirtaş'a 'hedef göstermekten 2 yıl 6 ay hapis
15:23 - Tarihi caminin restorasyonunda üzeri sıva kaplı kitabe bulundu15:21 - İzmit Körfezi yeniden deniz salyası ile kaplandı15:20 - Metropolis Antik Kenti'ndeki sarnıçlar gün yüzüne çıkarılacak15:19 - Sahaflar Çarşı'nın 69 yıllık 'Seyir Defteri'15:17 - Pandemide bisiklete hücum; bisikleti alan sahillere akın ediyor15:16 - Orman kurtaracak çok önemli 43 kural
15:15 - 'Koronavirüs hastalarına çok yoğun tedaviler uyguluyoruz'14:58 - Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı?14:53 - Mesleki Eğitimde 35 binden fazla öğretmene ilk yardım eğitimi verildi14:50 - Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavına 40 bin aday girdi14:43 - Başkan yardımcısı, önce kayınvalidesi ve kayınpederini, şimdi de eşini koronadan kaybetti
14:33 - Ağrı şehidi, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi, karne ve okulların açılması açıklaması
Uzmanlardan illere göre normalleşelim önerisi
2020 KPSS Önlisansta puanlar bu aralığa sıkıştı
'Zincir market' düzenlemesi Meclis'e geliyor
Gözler Kabine Toplantısı'nda: Normalleşmenin yol haritası belirlenecek
Bir teknoloji devi daha Türkiye'de akıllı telefon üretimine başladı
Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı?
Sözleşmeli süreli değerlendirilmesine dair yeni tarihli görüş yazısı
Hastası tarafından bıçaklanan cerrah: İyi niyetimin kurbanı oldum
Şehirler arası seyahatlere 'normalleşme' indirimi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum 2
Dolar 1,7 olmuş bilgisayar alınmaz bu zamanda 3
cacıkolik 2
1 haziran'da artık pek kısıtlamanın kalmaması 1
mehmet ali erbil 1
Üstüne para verip bu ülkeden gitmek 6
obruk 1
bilgi çağı 1
tomekan 1
hiçbir şey olmasa dahi kesinlikle bir şeyler oldu 3
SON İLANLAR
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavirler sınav ilanı
Yalova Albel Altınova Akaryakıt 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Yıldızbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Simav Jeotermal Elektrik Turizm 20 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Belediyesi 31 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam