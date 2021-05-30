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Pandemide bisiklete hücum; bisikleti alan sahillere akın ediyor

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında spor salonlarının kapalı olması, spor yapmak isteyenleri bisiklet sürmeye yöneltti. Bu da bisiklet satışını arttırdı. Bisikletçi Eren Tan, "Bisiklet aldıkları için kolay bir şekilde spor yapabiliyorlar. Pandemi döneminde satışlarda yüzde 60 gibi bir artış var" dedi.
 30 Mayıs 2021 15:17
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Pandemide bisiklete hücum; bisikleti alan sahillere akın ediyor

Pandemiyle birlikte virüsün en hızlı yayılım gösterdiği toplu taşımadan kaçmak isteyenler ile alınan tedbirler kapsamında spor salonlarının kapalı olması, bisikletli sayısının her geçen gün artmasına neden oldu. Havaların ısınması ise, bisiklet satışını hızlandırdı. Fatih Haşim İşcan Geçidi'ndeki bisikletçiler, satışlardan oldukça memnun.

"ESKİDEN HAFTADA BİR BİSİKLETE BİNİYORDUM"

Sahil yolunda bisiklete binen Emir Uğur Çağdaş,"Pandemi zamannda özellikle sahilde güzel oluyor, spor oluyor. Pandemiden önce haftada bir kere biniyordum gezinti olsun diye, şimdi ise canım sıkıldıkça bisiklete biniyorum" diye konuştu.

"SPOR SALONLARI KAPALI OLMASA, ONU TERCİH EDERDİM"

Spor için bisiklete bindiğini söyleyen Burak Salih Bilgin de "Evde durdukça hantallaştığımı hissediyorum, o yüzden böyle turlara çıkıyorum. Futbolcu olduğum için hem bacaklarımı güçlendiriyor, hem sahil havası almış oluyorum. Bisikletle çıktığım zamanlar, 8-9 kilomtrelik turlar yapıyorum. Spor salonları açık olsa, kesinlikle spor salonlarını tercih ederdim. Daha profesyonel spor yapma olağınımız oluyor" dedi.

"SABAH AKŞAM BİSİKLETE BİNİYORUM"

Pandemi döneminden önce de bisiklet sürdüğünü söyleyen Duygu Oynargül, "Sekiz aylık kızım var, doğum sonrası spor salonları kapalı olduğu için bisiklet kullanmayı ihmal etmiyorum. Her sabah ve akşam Caddebostan Sahili'nde bisiklet sürüyorum. Böylelikle hem kondisyon sağlıyorum. Hem de kilolarımı verdim" şeklinde konuştu.

"VÜCUDUMUN YENİLENDİĞİNİ, HAREKET ETTİĞİNİ HİSSEDİYORUM"

Evden çalışan Anıl Aydın ise, "Bisikletimi geçen sene pandeminin başında almıştım. Evden çalışıyorum şu anda. Spor amaçlı bisiklete biniyorum. Kondisyon oluyor. Vücudun kan dolaşımını hızlandırması açısından da önemli bence. Vücudumun tekrar yenilendiğini, en azından hareket ettiğini hissedebiliyorum" şeklinde konuştu.

"BİSİKLETE BAYAĞI TALEP VAR, YETİŞEMİYORUZ"

Haşim İşcan Geçidi'nde bisiklet satışı yapan Embia Kıransoy, "Bisiklete epey talep var. Hatta biz fabrika mağazası olduğumuz halde talebe yetişemiyoruz. Spor yapamıyor gelenler, o yüzden bisikleti tercih ediyorlar. Pandemiden dolayı insanlar araçlara da binmek istemiyor onun için de bisiklet tercih ediliyor. 'Biz kilo vermek istiyoruz, kaslarımızı geliştirmek istiyoruz' diye gelenler var" dedi.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE YÜZDE 60 GİBİ BİR ARTIŞ VAR"

Bir başka bisiklet satıcısı Eren Tan da "Şu anda herkes spor amaçlı kendini dışarıya, parklara attığı için doğal olarak en iyi yol bisiklet oldu. Bisiklet aldıkları için kolay bir şekilde spor yapabiliyorlar. 'Spor yapacağım hangi bisikleti önerirsiniz?' sorusu geliyor. Pandemi döneminde satışlarda yüzde 60 gibi bir artış var" diye konuştu.

DHA
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