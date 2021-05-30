Tarihi caminin restorasyonunda üzeri sıva kaplı kitabe bulundu

BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN TELAFİ EĞİTİMİ, KARNE VE OKULLARIN AÇILMASI AÇIKLAMASI Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli