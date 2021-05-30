Selahattin Demirtaş'a 'hedef göstermekten 2 yıl 6 ay hapis
|30 Mayıs 2021 15:26
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Selahattin Demirtaş hakkında, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 7 Ocak 2020'deki duruşmasında yaptığı savunmadaki sözler nedeniyle dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı tehdit ettiği ve hedef gösterdiği suçlamasıyla iddianame düzenlenerek, dava açıldı. Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Demirtaş, karar duruşmasına, başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Avukatları ise salonda hazır bulundu.
Savcı, önceki celsede verdiği mütalaasını tekrarlayarak, Selahattin Demirtaş'ın 2 suç yönünden cezalandırılmasını talep etti.
Savunmasında, hakkındaki davanın siyasi saiklerle açıldığını ileri süren Demirtaş, "Yüksel Kocaman'ın siyasilerle olan ilişkilerini dile getirdim, diye tehdit etmek ve terör örgütüne hedef göstermekle suçlanıyorum. Mahkemenizin beraat kararı vermesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, avukatların savunmalarının ardından kararını açıklayarak, Selahattin Demirtaş'a 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 'Tehdit' suçundan beraat eden Demirtaş'a verilen cezada indirim uygulanmadı.
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