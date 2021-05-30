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Bayram alışverişi geçen yıla oranla yüzde 67 arttı

Pandemi gölgesinde geçen bayramda ziyaretler yapılmadı ancak alışveriş rakamları ikiye katlandı. Mağazaların kapalı olması nedeniyle insanlar online bayram alışverişine yöneldi. Artan talebi değerlendiren E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Üyesi Yüksel Eminoğlu, "Bayramda internet alışverişleri geçen seneye oranla yüzde 67 arttı. İnsanlar rekabetçi fiyatlar, internete güven, hızlı teslimat nedeniyle online alışverişe devam edecek" dedi.
 30 Mayıs 2021 15:32
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Bayram alışverişi geçen yıla oranla yüzde 67 arttı

Türkiye'de e-ticaret üzerinden yapılan satışlara dair güncel rakamlar paylaşan E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği Kurucu Üyesi, Projesoft CEO'su Bilgisayar Mühendisi Yüksel Eminoğlu, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine dikkat çekti. 2021 yılı nisan ayı sonunda 78,7 milyon kredi kartı, 141,1 milyon banka kartı ve 47,8 milyon ön ödemeli kart kullanıldığını söyleyen Yüksel Eminoğlu, "Bayramda internet alışverişleri geçen seneye oranla yüzde 67 arttı. 3 haftalık kapanma süreciyle birlikte bu rakamların yüzde 70'leri bulduğunu görebiliyoruz. 17 günlük süreçte, marketlerin çalışma saatleri azaldı, mağaza ve AVM'ler kapandı. Ancak bu sürede insanların ihtiyaçları bitmedi. İlk tedarik yeri ise internet siteleri oldu, sepet tutarları arttı" diye konuştu.

İLK İKİ SIRADA TEKSTİL VE KOZMETİK VAR

BKM rakamlarına göre kartla yapılan alışverişlerin büyük bir kısmının e-ticarette kullandığını aktaran Yüksel Eminoğlu, "Geçen yılki rakamlara baktığımızda bayram döneminde en çok artışın tekstil sektöründe olduğunu görüyoruz. Bunu kozmetik sektörü takip ediyor. Bu alışverişlerde sepet tutarlarının bile yüzde 50'nin üzerinde arttığını gözlemleyebiliyoruz. Bu sene 3 haftalık kapanma süreciyle insanların alışverişleri İstanbul dışında daha çok sahil bölgelerinden gerçekleşti. Dolayısıyla insanlar sahil bölgelerinde tatili ve bayramı karşıladıklarından bu bölgeler kozmetik sektöründeki alışverişleri hızlandırdı" ifadelerini kullandı.

"ONLİNE ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIĞI DEVAM EDECEK"

İnternet alışverişinin bundan sonra da artarak devam edeceğini ifade eden Eminoğlu, "İnsanlar internet üzerinden alışverişe alıştılar. Bu alışkanlık devam edecek. Bunun öncelikli sebebi fiyatların daha düşük olması. Online üzerinden satılan ürünlerin rekabet dolayısıyla fiyatları çok daha uygun. İkinci olaraksa ulaşım imkanları açısından daha rahat. İnsanlar artık ürünleri çok kolay şekilde internet üzerinden kıyaslayabildiği için buraya yöneldi. Bu rakamlar internet alışverişine güvenin sağlandığını gösteriyor. İnsanlar hala koronavirüs nedeniyle kapalı alanlara girmekte çekiniyor. Bu nedenle online alışveriş alışkanlığı devam edecek. AVM ve mağazaların giderleri daha fazla. Online alışverişte ise rekabetçi fiyatlar hakim. İnsanlar rekabetçi fiyatlar, internete güven, hızlı teslimat nedeniyle online alışverişe devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak alışveriş yapan kişilerin yaş aralığına da dikkat çeken EDER Kurucu Üyesi Yüksel Eminoğlu, "Burada önemli bir veri de alışveriş yapma yaşı. 18 yaşından küçüklerin ön ödemeli kartlarla alışveriş yapması, 65 yaş üzerinin de pandemi nedeniyle online alışverişe girmesi alışverişleri hızla artıran etmenler arasında yer alıyor" dedi.
DHA
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