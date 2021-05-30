Bilim insanları 8 haftada üç yaş gençleşmenin yolunu buldu

Yeni bir araştırma bireylerin beslenme düzeni ve yaşam tarzı değişiklikleriyle yaşlanma sürecini gerçekten tersine çevirebileceğini ortaya koydu.

Çığır açan klinik deneyde bilim insanları, DNA metilasyonu ismi verilen kimyasal değişimi dengeleyerek bireylerin biyolojik yaşlarını sadece 8 haftada üç yıl geriletebildiklerini keşfetti.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Araştırmacılar, yaşlanmanın kronik hastalıkların ana nedeni olduğunu söylüyor. Bu nedenle, bir kişinin DNA'sındaki saati geri almak, daha sağlıklı kalmasını ve daha uzun yaşamasını sağlayabilir.

Yeni araştırmada 8 hafta boyunca araştırmacılar bitkisel besinlere odaklanan bir beslenme düzeninin, uykunun, egzersizin ve ek probiyotiklerin uygulandığı bir tedavi programı uygulandı.

Klinik deneyde yaşları 50 ve 72 arasında değişen 43 sağlıklı erkek yer aldı. Bulgular, bu yaşam tarzına bağlı kalmanın, hücrelerin biyolojik yaşlanma sürecinde "istatistiksel açıdan anlamlı" azalmalar sağladığını gösterdi.

Araştırmanın lideri Kara Fitzgerald, "Birleşik müdahale programı, DNA metilasyonu adı verilen biyolojik mekanizmayı hedef almak için tasarlandı" dedi.

Bu erken bulgular, biyolojik yaşın tersine çevrilmesi potansiyelini konu alan çok az sayıdaki çalışmayla tutarlı ve onları büyük ölçüde ilerletiyor gibi görünüyor.

McGill Üniversitesi'nin önde gelen epigenetik uzmanı Moshe Szyf, bu doğal yaklaşımın vücudun yaşlanmasını geciktirmek için ilaçlara başvurmadığını vurguluyor.

Bunun hem bilim insanları hem de halk için önemli, yeni fırsatlar sağlayacağına inanıyorum.

Aging isimli hakemli bilimsel dergide yayımlanan araştırmanın yazarları, şimdi daha fazla kişiyle yeni bir deney tasarladıklarını ifade ediyor.

Fitzgerald, "Şu anda, bu bulguları destekleyeceğini umduğumuz daha büyük bir çalışma için katılımcı topluyoruz" diyor.