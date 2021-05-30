Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Sedat Peker açıklaması
|30 Mayıs 2021 16:08
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker'in 8. videosu üzerine açıklamalarda bulundu.
Oktay Saral, Peker'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da "Helalleşeceğiz ağabey" dediği video üzerine "Devletimiz gerekeni yapacak" dedi.
Saral, "Peker, yaptığı ipe sapa gelmez açıklamalarla iradesinin dışında Türkiye düşmanları ve içerideki bilumum şer ittifaklarının emrinde olduğunu ortaya koymuştur. Devletimiz gerekeni yapacak ve hiç bir güç bu ülkenin bu tarz hezeyanlarla sarsılamayacağını öğrenecek" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Sedat Peker, yeni videosunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmişti. "Tayyip ağabey" diye seslenen Peker, bir sonraki videosunda Erdoğan ile olan geçmişini anlatacağını söylemişti.
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