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Anadolu Efes-Barcelona karşılaşması şifresiz yayımlanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi final maçı Anadolu Efes-Barcelona karşılaşmasının 21.30'da beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayımlanacağını açıkladı.
 30 Mayıs 2021 16:39
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Anadolu Efes-Barcelona karşılaşması şifresiz yayımlanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi final maçı Anadolu Efes-Barcelona karşılaşmasının 21.30'da beIN Sports Haber kanalından şifresiz yayımlanacağını açıkladı.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi finalinde Barcelona ile kozlarını bu akşam paylaşacak. Temsilcimiz, İspanyol ekibini yendiği takdirde Fenerbahçe'nin ardından Euroleague kupasını kazanan ikinci Türk takımı olacak.

THY Avrupa Ligi final maçı öncesinde yarı finalde Efes, CSKA Moskova'yı 89-86 mağlup ederken Barcelona ise Olimpia Milano'yu 84-82 ile geçerek adını finale yazdırmıştı. Avrupa Ligi tarihinde dördüncü kez Dörtlü Final'de mücadele eden Anadolu Efes, ikinci kez final oynayacak.
Anadolu Ajansı
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