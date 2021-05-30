1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Vaka sayısı 7 binin altına düştü

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.
 30 Mayıs 2021 20:24
+Aa- Yazdır
Vaka sayısı 7 binin altına düştü

Sağlık Bakanlığı 30 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1390 oldu, 10 bin 763 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 105 bin 42'ye yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 582 olarak açıklandı.

Test sayısı 53 milyon 919 bin 848'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 242 bin 911, vefat sayısı 47 bin 405, ağır hasta sayısı bin 390 oldu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor
29 Mayıs 2021 19:33		 Hızlı Kovid-19 testinin iç mekanlarda etkinliği kanıtlandı
29 Mayıs 2021 15:29
Sinopharm aşısının Kovid-19'a karşı etkinlik oranı belli oldu
27 Mayıs 2021 23:07		 Vaka sayısı düne göre azaldı
27 Mayıs 2021 19:31
'Acıya duyarlı kişilerin koronavirüse yakalanma riski düşük'
26 Mayıs 2021 20:16		 Vaka sayılarındaki düşüş eğilimi devam ediyor
26 Mayıs 2021 19:51
Moderna'nın aşısı 12-17 yaş grubunda tam koruma sağladı
25 Mayıs 2021 22:34		 Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor
24 Mayıs 2021 19:58
BioNTech Kovid-19 aşısı Hindistan varyantına karşı etkili
23 Mayıs 2021 15:11		 Vaka sayısı 9 binin altına indi
22 Mayıs 2021 19:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:33 - İstanbul'da suya yüzde 50 zam gelecek iddiası21:15 - Dipsiz Göl, mavi rengiyle ziyaretçilerini bekliyor21:13 - Keneler, 900'e yakın hastalığı insana bulaştırabiliyor21:10 - Tam 456 yıllık, muhteşem manzarası ile dikkat çekiyor21:08 - EKAY, çöpten elektrik üretmeye başlayacak20:24 - Vaka sayısı 7 binin altına düştü
19:52 - İmamın tabureyle saldırdığı müezzinin kafasına 10 dikiş atıldı19:41 - 'Personelin topluca slogan attığı' iddiasına ilişkin açıklama19:28 - Konya'da 3 metre çapında 65 metre derinliğinde obruk oluştu19:06 - Öğretmenlerden dersleri sevdirecek proje19:05 - Bu poliklinik gençleri sigara bağımlılığından kurtarıyor19:02 - Şule öğretmen, yazdığı kitaplarla ailelere ışık oluyor
19:00 - 35 binden fazla öğretmene ilk yardım eğitimi verildi18:59 - Sigara bırakma polikliniği sayesinde bağımlılığından kurtuldu18:56 - Yalova'da yetiştirilen aronya meyvesine coğrafi işaret18:23 - İkinci dozu yaptıranlar KKTC'ye karantinasız girebilecek18:16 - Murat Sancak: Berat Albayrak evime hiçbir zaman gelmedi
18:07 - Van Gölü'ndeki kirlilik sorunu 'eylem planı'yla çözülecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi, karne ve okulların açılması açıklaması
Uzmanlardan illere göre normalleşelim önerisi
Gözler Kabine Toplantısı'nda: Normalleşmenin yol haritası belirlenecek
Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı?
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Sedat Peker açıklaması
2020 KPSS Önlisansta puanlar bu aralığa sıkıştı
Tartıştığı eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Bir teknoloji devi daha Türkiye'de akıllı telefon üretimine başladı
'Zincir market' düzenlemesi Meclis'e geliyor
Hastası tarafından bıçaklanan cerrah: İyi niyetimin kurbanı oldum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Üstüne para verip bu ülkeden gitmek 5
Taksimde açılan cami 4
temettü 1
bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum 2
obruk 1
cacıkolik 2
yarın ola hayrola 1
hiçbir şey olmasa dahi kesinlikle bir şeyler oldu 1
her şarkının altına yorum yapmak 1
mehmet ali erbil 1
SON İLANLAR
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavirler sınav ilanı
Yalova Albel Altınova Akaryakıt 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Yıldızbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Simav Jeotermal Elektrik Turizm 20 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Belediyesi 31 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam