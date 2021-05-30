Vaka sayısı 7 binin altına düştü
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.
|30 Mayıs 2021 20:24
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Sağlık Bakanlığı 30 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1390 oldu, 10 bin 763 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 105 bin 42'ye yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 582 olarak açıklandı.
Test sayısı 53 milyon 919 bin 848'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 242 bin 911, vefat sayısı 47 bin 405, ağır hasta sayısı bin 390 oldu.
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