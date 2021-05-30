Otomobil çarpan 15 Temmuz gazisi, hayatını kaybetti
|30 Mayıs 2021 17:03
|+Aa- Yazdır
Kaza, dün akşam, merkeze bağlı Engindere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Osman K. yönetimindeki 06 HD 3661 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 Temmuz gazisi Muammer Uzun'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Uzun, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uzun, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alınırken, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntüde; Muammer Uzun'un elinde taşıdığı poşetle yolun karşına geçmek için yürüdüğü sırada, orta şeritte son anda fark edip koşmaya çalıştığı, ancak otomobilin hızla kendisine çarptığı yer aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kağıthane'de iki aile birbirine girdi, polis havaya ateş açtı
30 Mayıs 2021 17:05
|Hastası tarafından bıçaklanan cerrah: İyi niyetimin kurbanı oldum
30 Mayıs 2021 14:22
|İstanbul'da hamile kadın otomobilden yola atıldı
30 Mayıs 2021 14:20
|Falezlerde bulunan ceset, 18 gündür kayıp mühendisin
30 Mayıs 2021 13:55
|Otizmli çocukların eğitim gördüğü okul talan edildi
30 Mayıs 2021 13:06
|Ticari takside kadınla tartışıp, taksi şoförüne kurşun yağdırdı
30 Mayıs 2021 12:58
|Tartıştığı eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü
30 Mayıs 2021 12:22
|Esenyurt'ta sudan zehirlenme iddiası: Hastaneye akın ettiler
30 Mayıs 2021 10:30
|27 yaşındaki kadın başından vurulmuş halde evinde ölü bulundu
30 Mayıs 2021 09:54
|Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü: Dişim düştü, dişimi bulun!
30 Mayıs 2021 09:16