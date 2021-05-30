Engin Sigorta'dan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklama
|30 Mayıs 2021 18:00
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Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri, Sedat Peker'in iddialarına yönelik yazılı bir açıklama yayımladı. Şirket tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"1996 yılında Gaziosmanpaşa'da kurulmuş, 25 yıldır aynı yerde ticari faaliyetlerini sürdüren, ülkemizin önde gelen sigorta şirketlerinin acenteliklerini bünyesinde barındıran ve gerek ciro gerekse personel kapasitesi bakımından sigorta acente sektöründe orta ölçekte sayılabilecek bir sigorta acentesiyiz.
Kurucumuz Sayın Süleyman Soylu'nun siyasi kimliği dolayısıyla, kaynağı ve maksadı belli ancak temelsiz iddialarla siyaset gündemine çekilmeye çalışıldığımız daha önce de vaki olmuştur. Sayın Soylu'nun AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olduğu 2014 yılında, FETÖ kaynaklarının servis ettiği, bir muhalefet milletvekilinin de meclise soru önergesiyle getirdiği 'THY uçaklarının sigorta işlemlerini yaptığı' gibi mesnetsiz, mesnetsiz olduğu kadar sektör işleyişine de aykırı bir iddiaya ne yazık ki konu edilmiş, bu asılsız iddialarla ilgili gerekli açıklamayı, kamuoyu ile paylaşmıştık.
Son günlerde yine aynı kaynaktan beslendiği ve aynı hedefe yöneldiği anlaşılan provakatif bir gündem çalışmasının öznesi haline getirilmeye çalışmakta olduğumuzu üzülerek izliyoruz. İddialara kesin ve net bir cevap olması için paylaşmak isteriz ki;
Engin Sigorta ve Aracılık Hizmetleri'nin ne Türk Hava Yolları ile ne de ülkemizin büyük holdingleriyle; hiçbir ticari bağı, ilişkisi, herhangi bir sigorta ilişkisi, geçmişte olmadığı gibi bugün de söz konusu değildir. Sigortacılık tekniği gereği, yaptığımız bütün işlemler, ana şirketlerin dijital altyapıları üzerinden gerçekleşmekte olup, tüm acentelerde olduğu gibi bizim işlemlerimiz de bu sistemlerde kayıt altındadır. İddia sahipleri, gerekli başvuruları yaparak iddiasını ispat imkanına sahiptir ve bununla mükelleftir".
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