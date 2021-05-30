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Murat Sancak: Berat Albayrak evime hiçbir zaman gelmedi

MT Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sancak, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in hakkındaki iddialarına cevaben, "Berat Albayrak evime hiçbir zaman gelmedi, Suriye'de bir kibrit çöpü ticaretim olmadı" dedi.
 30 Mayıs 2021 18:16
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Murat Sancak: Berat Albayrak evime hiçbir zaman gelmedi

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayımladığı 8. videoda Suriye'den yasa dışı ticarette rolü olduğunu ve Berat Albayrak'ı evinde misafir ettiğini öne sürdüğü iş insanı Murat Sancak iddiaları yalanladı.

Sancak Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı: "Berat Albayrak'ın saklanmaya ihtiyaç duyacak bir durumu yok. Ayrıca o kişinin tabiriyle telefon sinyalinden bakılabilir. Evime hiçbir zaman gelmedi, gelse başımın üstünde yeri var, ağırlamaktan şeref duyarım. O şahsın yine kendi hassasiyetiyle cevap veriyorum, Suriye'de bir kibrit çöpü ticaretim olmadı ve 2 kız çocuğumun boğazından öyle olmayan bir ticaretten bir damla su bile girmedi, Allah'a çok şükür. Hiç bir şey gizli kalmaz, doğruysa ortaya çıkar bir düşünün yalansa o zaman ne diyeceksiniz? Adama haksızlık ettik diyeceksiniz. Peki ben hakkımı helal ede miyim? O zaman geldiğinde yine buradan yazarım. Ortaya atılan bir iddianın doğru olmayabileceğini hesaba katın."

MT Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürüten Murat Sancak, Adana Demirspor'un başkanlığını da yapıyor. 2014-2017 yılları arasında Star Medya'nın başkanlığını yürüttü.
Memurlar.Net
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