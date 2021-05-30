Sigara bırakma polikliniği sayesinde bağımlılığından kurtuldu

Başkentte yaşayan ve kitapçılık yapan 51 yaşındaki Sezgin Günaydın, çocuk yaşta başladığı ve günde üç paket içtiği sigarayı bırakma sürecini AA muhabirine anlattı.

Çocukken yaşadığı köyde tütün ekildiğini ve çevrenin etkisiyle henüz 11 yaşında sigara tiryakisi olduğunu söyleyen Günaydın, büyüdüğünde de sigara kullanmayı artırarak sürdürdüğünü belirtti.

Günaydın, sigaranın çalışma hayatını ve sosyal yaşamını olumsuz etkilediğini ifade ederek, şunları anlattı:

"Örneğin, kapalı mekanda çalışıyoruz ve işimize odaklanmamız gerekiyor ama bağımlıysak sigara isteğimiz dolayısıyla mola veriyoruz ve sigara içmeye gidiyoruz. Bu işimizden çalan bir şey. Mutlu olduğumda, mutluluğumu çoğaltmak için sigara yakardım. Aslında mutluluğumu sigarayla kirletirdim. Acı çektiğimde çare olsun diye sigara içerek aslında acımı çoğaltırdım. Yani bağımlılık duygusu insanın özgürlüğünden çalan bir şey. Bu yüzden sigarayı bırakmak istedim."

"Bağımlılığı yenmek için profesyonel destek almak gerekiyor"

Günaydın, daha önce kendi başına sigarayı bırakmayı denemesine rağmen başarılı olamadığını dile getirerek, "Sigara içenler kendi başlarına sigarayı bırakmayı denediklerinde çok zorlanıyorlar ve sonra tekrar başlıyorlar. Bağımlılığı yenmek için profesyonel destek almak gerekiyor." dedi.

Sigarayı, poliklinikteki doktorun tavsiyelerine uyarak ve günlük alışkanlıklarını değiştirerek bıraktığını belirten Günaydın, "Sabah kahvaltıdan sonra üst üste sigara içmeyi, kahvenin yanında, yemekten sonra sigara içmeyi değiştirdim. Bir de doktorumun tavsiyesiyle içtiğim sigarayı, beğenmediğim, kötü bulduğum bir sigara markasıyla değiştirdim. Aldığım sigara o kadar değersiz geldi ki günde içtiğim 3 paket birdenbire bir pakete düştü." ifadelerini kullandı.

Günaydın, daha sonra doktorla beraber belirledikleri günde sigarayı tamamen bıraktığını söyledi.

Sigarayı bıraktıktan sonra daha mutlu ve sağlıklı hissetmeye başladığını dile getiren Günaydın, şöyle konuştu:

"Sigara içerken uyku problemi yaşıyordum, nitelikli uyku uyuyamıyordum. Sigarayı bıraktıktan sonra bu sorunum çözüldü. Çalışmalarıma odaklanır oldum. Önceden çalışırken bir saatte dört kez sigara içmek için beşer dakika mola verirdim. Sigarayı bırakınca saatte 20 dakika kazandım, yani ömrüm uzamış oldu. Neşem yerine geldi, koku, tat alabilmeye başladım."

"Sigarayı bırakma sürecinde hastalarımızın yanında oluyoruz"

Sigara bırakma polikliniğinde hizmet veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Sorumlusu Doç. Dr. Tijen Şengezer de yardım alınmadan da sigaranın bırakılabileceğini ama profesyonel desteğin bunu kolaylaştırdığını belirtti.

Sigarayı bırakmanın uzun ve zor bir süreç olduğunu ifade eden Şengezer, "Hekim olarak bizler sigarayı bırakma sürecinde hastalarımızın yanında oluyoruz. Hem de sigarayı bırakmak isteyenler, devletin desteğiyle ilaçlarını ücretsiz alabiliyor." dedi.

İsteyenlerin Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı veya sigara bırakma polikliniklerini arayarak randevu alabileceklerini bildiren Şengezer, "Randevulu çalışmamıza rağmen direkt kapımıza gelip 'sigarayı bırakmama yardım eder misiniz' diyenlere de gün içinde fırsat bulduğumuzda yardım etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sigara içmenin bağımlılık, bağımlılığın ise bir hastalık olduğunu vurgulayan Şengezer, "Bağımlılık hastalığını tedavi etmek kişiden kişiye farklılık gösteriyor. O yüzden kimisi 10 günde kimisi iki ayda sigarayı bırakıyor. Bu yüzden tedavileri bireysel olarak uyguluyoruz. Herkesin sigaraya başlama ve sigarayı bırakma nedenleri, bu süreçte yaşadığı zorluklar farklı oluyor." diye konuştu.

"Sigarayı bırakmak isteyenler devletimizin sağladığı bu imkandan faydalansın"

Kullananların çoğunun sigarayı bırakmak istediğini söyleyen Şengezer, "Sigara içen kişiler eğer bırakma düşünceleri varsa lütfen devletimizin sağladığı bu imkandan faydalansın, profesyonel yardım almak için hekimlere ulaşsın, randevu alsın ve ertelemeden bu işe başlasınlar." dedi.

Şengezer, sigara kullananları 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde bir gün dahi olsa sigara içmemeye, bırakmak isteyenleri ise bunu ertelemeden yapmaya çağırdı.