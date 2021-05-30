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Öğretmenlerden dersleri sevdirecek proje

e-Twinning projesi ile öğrenciler hem eğlenecek hem öğrenecek.
 30 Mayıs 2021 19:06
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Öğretmenlerden dersleri sevdirecek proje

Cihan Doğan/Memurlar.net

9 Türk 3 yabancı öğretmen bir araya gelerek dersleri sevdirecek ve öğrenirken eğlendirecek olan "Bir Masal Bir Mizah" projesini başlattılar. Proje Mart 2021 tarihinde hayata geçirilmiş olup e-Twinning portalı üzerinden sürdürülmektedir.

Gaziantep Hanifi Şireci İlkokulu öğretmenlerinden Fatma Nefin Topçu proje ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: Amacımız kültürümüze ait efsanevi kişilerle dersleri daha çok sevdirmektir. Örneğin insanları güldürürken düşündüren efsanevi kişilik Nasrettin Hoca'yı tanıma, fıkralarında anlatmak istediğini özümseme ve onları canlandırma, yine Türk Çocuk Edebiyatı'nın önemli kahramanlarından birisi olan ve çocuklar tarafından çok beğenilen Keloğlan Masalları ile Türkçe dersinin temel öğrenme amaçlarına ulaşmak ve kahramanlarımızın yurt dışında da projemiz sayesinde daha çok çocuğa ulaşmasını sağlamaktır.

Projemiz, hem Türk hem de yabancı ortaklarımızla daha geniş kitlelere ulaşıyor. Farklı ülkeler ve okullardaki öğretmen ve öğrencilerimizle işbirliği ve uyum içinde ortak paydalarda buluşuyoruz.

Okulumuz Hanifi Şireci ilkokulu olarak da projeye katkılarımız büyüktür. Gerek projemizin logosunun ve afişinin seçilmesinde gerekse proje ile ilgili diğer eğlenceli ve eğitici etkinliklerde öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin katkısı çok fazladır.
Memurlar.Net
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