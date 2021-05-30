1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Personelin topluca slogan attığı' iddiasına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, bir soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürünün görev yerinin değiştirilmesi ve 7 personelin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "personelin topluca slogan attığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
 30 Mayıs 2021 19:41
+Aa- Yazdır
'Personelin topluca slogan attığı' iddiasına ilişkin açıklama

Valilik açıklamasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması" kapsamında 2'si avukat, 4'ü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 Mayıs'ta adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1 polis memuru ve 1 avukatın tutuklandığı, diğer şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca adli soruşturmaya konu olan durumla ilgili idari soruşturma da başlatılarak, tedbiren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürünün görev yeri değiştirilmiş, aynı şubede görevli 7 rütbeli personel de görevden uzaklaştırılmıştır. Bazı medya organlarında yer alan 'personelin topluca slogan attıkları iddiası' gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da suya yüzde 50 zam gelecek iddiası
30 Mayıs 2021 21:33		 Vaka sayısı 7 binin altına düştü
30 Mayıs 2021 20:24
Murat Sancak: Berat Albayrak evime hiçbir zaman gelmedi
30 Mayıs 2021 18:16		 Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüştü
30 Mayıs 2021 17:09
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
30 Mayıs 2021 16:20		 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Sedat Peker açıklaması
30 Mayıs 2021 16:08
İSKİ'den 'sudan zehirlenme iddiasına ilişkin' açıklama
30 Mayıs 2021 15:59		 Metin Kıratlı 2015 yılında da FETÖ'nün hedefindeydi
30 Mayıs 2021 15:38
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan ziyareti öncesi mesaj
30 Mayıs 2021 10:23		 İlim heyeti anayasa çalışmasını bitirdi
30 Mayıs 2021 10:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:33 - İstanbul'da suya yüzde 50 zam gelecek iddiası21:15 - Dipsiz Göl, mavi rengiyle ziyaretçilerini bekliyor21:13 - Keneler, 900'e yakın hastalığı insana bulaştırabiliyor21:10 - Tam 456 yıllık, muhteşem manzarası ile dikkat çekiyor21:08 - EKAY, çöpten elektrik üretmeye başlayacak20:24 - Vaka sayısı 7 binin altına düştü
19:52 - İmamın tabureyle saldırdığı müezzinin kafasına 10 dikiş atıldı19:41 - 'Personelin topluca slogan attığı' iddiasına ilişkin açıklama19:28 - Konya'da 3 metre çapında 65 metre derinliğinde obruk oluştu19:06 - Öğretmenlerden dersleri sevdirecek proje19:05 - Bu poliklinik gençleri sigara bağımlılığından kurtarıyor19:02 - Şule öğretmen, yazdığı kitaplarla ailelere ışık oluyor
19:00 - 35 binden fazla öğretmene ilk yardım eğitimi verildi18:59 - Sigara bırakma polikliniği sayesinde bağımlılığından kurtuldu18:56 - Yalova'da yetiştirilen aronya meyvesine coğrafi işaret18:23 - İkinci dozu yaptıranlar KKTC'ye karantinasız girebilecek18:16 - Murat Sancak: Berat Albayrak evime hiçbir zaman gelmedi
18:07 - Van Gölü'ndeki kirlilik sorunu 'eylem planı'yla çözülecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi, karne ve okulların açılması açıklaması
Uzmanlardan illere göre normalleşelim önerisi
Gözler Kabine Toplantısı'nda: Normalleşmenin yol haritası belirlenecek
Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı?
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Sedat Peker açıklaması
2020 KPSS Önlisansta puanlar bu aralığa sıkıştı
Tartıştığı eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Bir teknoloji devi daha Türkiye'de akıllı telefon üretimine başladı
'Zincir market' düzenlemesi Meclis'e geliyor
Hastası tarafından bıçaklanan cerrah: İyi niyetimin kurbanı oldum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tecrübe 1
kargo kutuları 1
temettü 1
sözlüğün hızı 3
dünyayı geziyorum 2
bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum 2
Üstüne para verip bu ülkeden gitmek 5
durdur bu nikahı nikah memuru 2
yarın ola hayrola 1
cacıkolik 2
SON İLANLAR
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavirler sınav ilanı
Yalova Albel Altınova Akaryakıt 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Yıldızbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Simav Jeotermal Elektrik Turizm 20 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Belediyesi 31 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam