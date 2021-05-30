'Personelin topluca slogan attığı' iddiasına ilişkin açıklama
|30 Mayıs 2021 19:41
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Valilik açıklamasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması" kapsamında 2'si avukat, 4'ü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 Mayıs'ta adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1 polis memuru ve 1 avukatın tutuklandığı, diğer şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca adli soruşturmaya konu olan durumla ilgili idari soruşturma da başlatılarak, tedbiren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürünün görev yeri değiştirilmiş, aynı şubede görevli 7 rütbeli personel de görevden uzaklaştırılmıştır. Bazı medya organlarında yer alan 'personelin topluca slogan attıkları iddiası' gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.
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