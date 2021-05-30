İmamın tabureyle saldırdığı müezzinin kafasına 10 dikiş atıldı
|30 Mayıs 2021 19:52
|+Aa- Yazdır
Olay, 20 Mayıs'ta Amasya Beyazid Paşa Camii'nde sabah namazı sonrası meydana geldi. İddiaya göre müezzin Yavuz Selim A., mesai saatlerinde camiye gelmeyerek özel işlerini halledip, görevini ihmal ettiğini öne sürdüğü cami imami Beytullah S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu imam Beytullah S., müezzin Yavuz Selim A.'yı cami içinde kafasına plastik tabureyle vurarak darp etti. Aldığı darbelerle kanlar içinde camiden kaçan Yavuz Selim A., yakında bulunan jandarma lojmanına sığındı. Jandarmanın haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan ve kafasına 10 dikiş atılan müezzin Yavuz Selim A.'ya 10 gün rapor verildi. İmam Beytullah S. hakkında ise adli ve idari soruşturma açıldığı öğrenildi.
'GÖREVİNİ AKSATTIĞI İÇİN KENDİSİ UYARDIM'
Olaydan sonra Beytullah S.'den şikayetçi olan müezzin Yavuz Selim A.'nın ifadesi de ortaya çıktı. Namaz sonrası Beytullah S.'nin kendisini durdurup 'seni öldüreceğim' şeklinde tehdit ettiğini anlatan Yavuz Selim A.'nın ifadesinde "Bana küfür ederek, plastik tabureyle kafama vurdu. Beni darp eden arkadaşımın tavır ve tehditlerinden dolayı psikolojim bozuldu. Kendisine hiçbir karşılık veremedim. Caminin yakınında bulunan lojmandaki askerlere sığındım. Kendisiyle daha önceden herhangi bir husumetim yoktur. Görevini aksattığı için kendisi uyardığımdan dolayı bana saldırdı. O sırada camide kimse yoktu, cemaat dağılmıştı" dediği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kağıthane'de iki aile birbirine girdi, polis havaya ateş açtı
30 Mayıs 2021 17:05
|Otomobil çarpan 15 Temmuz gazisi, hayatını kaybetti
30 Mayıs 2021 17:03
|Hastası tarafından bıçaklanan cerrah: İyi niyetimin kurbanı oldum
30 Mayıs 2021 14:22
|İstanbul'da hamile kadın otomobilden yola atıldı
30 Mayıs 2021 14:20
|Falezlerde bulunan ceset, 18 gündür kayıp mühendisin
30 Mayıs 2021 13:55
|Otizmli çocukların eğitim gördüğü okul talan edildi
30 Mayıs 2021 13:06
|Ticari takside kadınla tartışıp, taksi şoförüne kurşun yağdırdı
30 Mayıs 2021 12:58
|Tartıştığı eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü
30 Mayıs 2021 12:22
|Esenyurt'ta sudan zehirlenme iddiası: Hastaneye akın ettiler
30 Mayıs 2021 10:30
|27 yaşındaki kadın başından vurulmuş halde evinde ölü bulundu
30 Mayıs 2021 09:54