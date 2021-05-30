1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tam 456 yıllık, muhteşem manzarası ile dikkat çekiyor

Tunceli'de bulunan 456 yıllık tarihi Salih Bey Camii ve Sağman Kalesi, konumuyla birlikte manzarasıyla da dikkat çekiyor. Şu anda huzur kenti haline gelen Tunceli'de ilk terör eyleminin de bu cami önünden yapılarak, masum sivillerin şehit edildiği aktarıldı.
 30 Mayıs 2021 21:10
+Aa- Yazdır
Tam 456 yıllık, muhteşem manzarası ile dikkat çekiyor

Pertek ilçesine bağlı Sağman köyünde 456 yıl önce sancak beyi Keyhüsrev ve oğlu Salih Bey tarafından yaptırılan Salih Bey Camii halen ilk zamanki ihtişamı ile ayakta duruyor. Çeşitli dönemlerde olmak üzere en son 3 yıl önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen cami, muhteşem manzarası ile dikkat çekiyor. İçerisinde Keyhüsrev ve Salih Bey'in kabirlerinin bulunduğu caminin önceden külliye, medrese olarak kullanıldığı belirtiliyor. 300 metre doğusunda bulunan ve tam tarihi belli olmayan Sağman Kalesi'nin sur duvarlarının bir bölümünde halen ayakta kalması ise dikkat çekiyor. Tarihi cami ve kale, bölgeye hakim konumu ve manzarası nedeniyle pandemiden önce haftada 3-4 tur otobüsüyle gelen ziyaretçilerini ağırladığını, bölgenin önemli turizm potansiyeli olduğu aktarılıyor.

Kalenin ve caminin tarihini anlatan yöre halkından İsmail Yelken, "Bu bölgeye Diyarbakır ve Bitlis yöresinde görev yapan, hükümdarlık süren bir bey avlanmaya geliyor. Stratejik önemi bakımından bu Sağman Kalesini inşa ettiriyor. Ondan sonra buradaki yerleşim alanı gün geçtikçe artıyor. Burası Pertek, Harput'u gören bir güzergah. Tarih boyunca 1520'lere kadar Çemişgezek sancağına bağlıyken, bu yıllarda Çemişgezek sancağındaki bir zafiyetten dolayı 4'e bölünüyor. Çemişgezek, Pertek, Sağman ve Mazgirt olarak çar sancağı denen 4 sancağa bölünüyor. Buraya da sancak beyi olarak Çemişgezek Sancak Beyi Keyhüsrev Bey atanıyor. Buradaki düzenini kurduktan sonra 1555'te bir su getiriyor. Tüneller kazılarak bir çeşme yapılıyor. Görülen çeşme de odur. Ondan sonra da burada cami yapımına başlanıyor. Fakat Keyhüsrev döneminde bitirilemediği için oğlu Salih Bey dönemine kalıyor. Salih Bey döneminde inşa bitiriliyor. Külliye kısmı da inşa ediliyor ve tamamlanıyor" dedi.

Teröristler ilk eylemini bu cami önünde yapıp sivilleri şehit etmiş

Önceden cami çevresinde yerleşim alanlarının olduğunu aktaran Yelken, "Terör olayları çıkınca şu anki aşağı köye geçildi. PKK'nın Tunceli'deki ilk eylemi bu tarihi camii. Dış güçlerin oyunu olan Türk-Kürt çatışmasını sergilemek için buraya gelindi ve Sağman'da başlandı. Bu tarihi camimizin önünde akşam evde buldukları 2 gencimizi alarak tepeye kadar çıkardılar. Önce işkence edip sonra şehit ettiler. Sonra caminin önündeki evleri yakıp yıktılar ateşe verdiler. 1994'den bir yıl sonra bir köy korucusunun babası şehit edildi. 3 korucu yaralandı. Köyü terör örgütü tedirgin edebilmek için 3 Haziran 1998 yılında köyün yolunu keserek çoğunluğu yaşlı olanları şehit ettiler. 9 kişi olay yerinde şehit oldu. 3 kişi de yaralandı. Turizm kapsamı içerisinde buranın yolu yapıldı. Pandemi sürecinden önce haftada en az 3-5 otobüs Türkiye'nin değişik yerlerinden insanlar gelirdi. Bu insanlara biz burada cami ve bölgeyi tanıtırdık. Gelen de ilk virajı dönüp camiyi gördüklerinde otobüsü durdururlar. Böyle bir yerde böyle bir eserin olduklarını gördüklerinde şaşırırlardı" diye konuştu.

Caminin restore edildiğini dile getiren bölge halkından Uğur Kartal da, "Ondan sonra turistler gelmeye başladı. Kalemiz de restore edilse daha güzel olur ve daha çok turist gelir. Köyümüzün tanıtılmasını istiyoruz. Burası bize atalarımızdan yadigar. Biz de buraya gözümüz gibi bakıyoruz. Temizliğini yapıyoruz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dipsiz Göl, mavi rengiyle ziyaretçilerini bekliyor
30 Mayıs 2021 21:15		 Konya'da 3 metre çapında 65 metre derinliğinde obruk oluştu
30 Mayıs 2021 19:28
Yalova'da yetiştirilen aronya meyvesine coğrafi işaret
30 Mayıs 2021 18:56		 İBB dikey bahçeleri söküp, duvarlara graffiti yapıyor
30 Mayıs 2021 17:29
Tarihi caminin restorasyonunda üzeri sıva kaplı kitabe bulundu
30 Mayıs 2021 15:23		 İzmit Körfezi yeniden deniz salyası ile kaplandı
30 Mayıs 2021 15:21
Metropolis Antik Kenti'ndeki sarnıçlar gün yüzüne çıkarılacak
30 Mayıs 2021 15:20		 İkna üzerine aşı olan 86 yaşındaki Ozan Mehmet'ten teşekkür şiiri
30 Mayıs 2021 12:32
70'lik dede şalvarını giydi, basketbol topunu alıp potanın önüne koştu
30 Mayıs 2021 12:18		 Bu obada ayı ve kurt görene 10 günlük tatil bedava
30 Mayıs 2021 11:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:33 - İstanbul'da suya yüzde 50 zam gelecek iddiası21:15 - Dipsiz Göl, mavi rengiyle ziyaretçilerini bekliyor21:13 - Keneler, 900'e yakın hastalığı insana bulaştırabiliyor21:10 - Tam 456 yıllık, muhteşem manzarası ile dikkat çekiyor21:08 - EKAY, çöpten elektrik üretmeye başlayacak20:24 - Vaka sayısı 7 binin altına düştü
19:52 - İmamın tabureyle saldırdığı müezzinin kafasına 10 dikiş atıldı19:41 - 'Personelin topluca slogan attığı' iddiasına ilişkin açıklama19:28 - Konya'da 3 metre çapında 65 metre derinliğinde obruk oluştu19:06 - Öğretmenlerden dersleri sevdirecek proje19:05 - Bu poliklinik gençleri sigara bağımlılığından kurtarıyor19:02 - Şule öğretmen, yazdığı kitaplarla ailelere ışık oluyor
19:00 - 35 binden fazla öğretmene ilk yardım eğitimi verildi18:59 - Sigara bırakma polikliniği sayesinde bağımlılığından kurtuldu18:56 - Yalova'da yetiştirilen aronya meyvesine coğrafi işaret18:23 - İkinci dozu yaptıranlar KKTC'ye karantinasız girebilecek18:16 - Murat Sancak: Berat Albayrak evime hiçbir zaman gelmedi
18:07 - Van Gölü'ndeki kirlilik sorunu 'eylem planı'yla çözülecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi, karne ve okulların açılması açıklaması
Uzmanlardan illere göre normalleşelim önerisi
Gözler Kabine Toplantısı'nda: Normalleşmenin yol haritası belirlenecek
Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı?
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Sedat Peker açıklaması
2020 KPSS Önlisansta puanlar bu aralığa sıkıştı
Tartıştığı eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Bir teknoloji devi daha Türkiye'de akıllı telefon üretimine başladı
'Zincir market' düzenlemesi Meclis'e geliyor
Hastası tarafından bıçaklanan cerrah: İyi niyetimin kurbanı oldum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
1 haziran'da artık pek kısıtlamanın kalmaması 1
hiçbir şey olmasa dahi kesinlikle bir şeyler oldu 1
bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum 2
eve varınca yazarsın 1
Dolar 1,7 olmuş bilgisayar alınmaz bu zamanda 2
kargo kutuları 1
dünyayı geziyorum 2
tomekan 1
her şarkının altına yorum yapmak 1
tecrübe 1
SON İLANLAR
TÜRMOB, Yeminli Mali Müşavirler sınav ilanı
Yalova Albel Altınova Akaryakıt 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas Yıldızbelsan Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Simav Jeotermal Elektrik Turizm 20 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Karaman Belediyesi 31 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam