İstanbul'da suya yüzde 50 zam gelecek iddiası
|30 Mayıs 2021 21:33
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İSKİ Genel Kurulu 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İSKİ'nin Genel Kurul'a İstanbulluları üzecek şok bir zam teklifi getireceği öğrenildi.
İSKİ'nin ilk teklifinin İstanbul' da suya yüzde 25 oranında zam yapmak olduğu ve vatandaşa % 25 oranında yansıyacak gizli bir zam daha yapılacağı öğrenildi. 2019 yılında AK Parti grubunun teklifi ile İSKİ Genel Kurulu'nda kabul edilerek uygulamaya konulan ücretsiz yüzde 25 insani su kullanım hakkının da iptal edilmesi isteniyor.
İSKİ tarafından yeni getirilen teklife göre, hem tarifelere yüzde 25, hem de yüzde 25 ücretsiz insani su kullanım hakkını iptali ile birlikte İstanbul'da suya toplam yüzde 50 zam yapılması öngörülüyor.
Öte yandan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "CHP'li İBB Yönetimi yarın İBB Meclisi'ne yüzde 50'ye varan su zammı teklifi getiriyor. İstanbullular adına vereceğimiz karar konusunda siz ne diyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
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