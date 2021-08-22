Üniversite daire başkanı, şube müdürü olarak görevlendirilebilir mi?

Yükseköğretim kurumunda İdari ve Mali İşler Daire Başkanı olarak görev yapan davacı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı emrinde özlük hakları korunarak şube müdürü olarak görevlendirilmiştir.

İlk derece mahkemesi, davacının görevden alınmasını gerektirecek nitelikte hukuken kabul edilebilir bir neden bulunmadığı, ilgilinin şube müdürü olarak görevlendirilmesine ilişkin dava konusu işlemde sebep unsuru yönünden hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmetmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi ise, 2547 sayılı Yasanın 13/b-4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirmelerde kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olmak kaydıyla üniversitelerin takdir yetkisinin bulunduğu, dava konusu işlemden sonra soruşturma konusu yapılan davacının İdari ve Mali İşler Daire Başkanı olarak görev yaptığı dönemde birtakım usulsüzlükler ve aksaklıklar göz önüne alınarak Daire Başkanı olarak özlük hakları korunmak suretiyle Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde şube müdürü olarak görevlendirildiği, böylece davalı idarece tesis edilen dava konusu görevlendirme işleminin kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak yapıldığı dikkate alınarak ilk derece mahkemesinin kararını bozmuştur.

Danıştay İkinci Dairesi temyizen incelenen kararda Bölge İdare Mahkemesinin kararını hukuka uygun bularak onamıştır.

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/1539

Karar No : 2021/48

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Üniversitesi Rektörlüğü

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU : . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince verilen . günlü, E:. sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; . Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanı olarak görev yapan davacı tarafından, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı emrinde şube müdürü olarak görevlendirilmesine ilişkin . günlü, . sayılı . Üniversitesi Rektörlüğü işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : . İdare Mahkemesinin . günlü, E:., K:. sayılı kararıyla; davacının görevden alınmasını gerektirecek nitelikte hukuken kabul edilebilir bir neden bulunmadığı, . Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanı olarak görev yapan davacının Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde şube müdürü olarak görevlendirilmesine ilişkin dava konusu işlemde sebep unsuru yönünden hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiştir.

Bolu İdare Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı davalı idare tarafından yapılan istinaf başvurusu üzerine; . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'nin . günlü, E:., K:. sayılı kararıyla; 2547 sayılı Yasanın 13/b-4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirmelerde kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olmak kaydıyla idarelerin takdir yetkisinin bulunduğu ve davacının da bu takdir yetkisi doğrultusunda Rektör tarafından, dava konusu işlemden sonra soruşturma konusu yapılan İdari ve Mali İşler Daire Başkanı olarak görev yaptığı döneme ait birtakım usulsüzlükler ve aksaklıklar göz önüne alınarak, Daire Başkanı olarak özlük hakları korunmak suretiyle Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde şube müdürü olarak görevlendirildiği, böylece davalı idarece tesis edilen dava konusu görevlendirme işleminin, kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak yapıldığı anlaşılmakla, söz konusu işlemde hukuka aykırılık, aksi yöndeki idare mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle, davalı idarenin istinaf başvurusunun kabulüne, başvuruya konu mahkeme kararının kaldırılmasına; davanın reddine 2577 sayılı Kanunun 45/6. maddesi uyarınca kesin olarak hükmedilmiştir.

Davacı tarafından; bu kararın temyiz edilmesi üzerine, . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'nce verilen temyize konu kararla; kesin olarak verilen karara karşı yapılan temyiz isteminin incelenme olanağı bulunmadığı gerekçesiyle, "temyiz isteminin reddine" karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından; dava konusu görevlendirme işlemi tesis edildikten ve davalı idareye bu sebeple dava açıldıktan sonra hakkında soruşturma başlatıldığı, böylece görevden alma işlemine bir kılıf uydurulmaya çalışıldığı, işlemin tamamen gerekçesiz ve sebepsiz olarak tesis edildiği ileri sürülerek, . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesi'nce verilen kararın 2577 sayılı Kanunun 45/6. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : .

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Danıştay Sekizinci Dairesinin 30/06/2020 günlü, E:2020/3644, K:2020/2909 sayılı gönderme kararı ile Dairemize iletilen dosyada; 2577 sayılı Kanun'un 17. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, davacının duruşma istemi yerinde görülmeyerek ve davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Bölge İdare Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. ... İdari Dava Dairesince verilen . günlü, E:. sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7035 sayılı Kanun ile değişik 50. Maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara ve bir örneğinin de belirtilen . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın, kararı veren . İdare Mahkemesine gönderilmesine, 06/01/2021 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.