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28 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları

28 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
28 Temmuz 2021 00:01
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28 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'da basın mensuplarıyla bir araya gelecek, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul edecek, Türk iş insanları ve STK temsilcileriyle buluşacak.

- Şentop, Bakü'deki temaslarının ardından Şuşa şehrine geçecek.

(Bakü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesinde düzenlenecek "Telafide Ben de Varım" etkinliğine katılacak.

(Ankara/13.00)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da "Şuşa Beyannamesi: Milli Manevi Değerlerimize Bağlılık ve Gelecek İşbirliği İçin Yeni Fırsatlar" konferansına katılacak ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkanvekili Tahir Budagov ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Gence)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, parti genel merkezinde Suriyeli ve Afgan sığınmacılarla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/15.00)

4- CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek partisinin genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/11.15)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni" programına Fatih Sondaj Gemisi'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(Fatih Sondaj Gemisi / 21.30)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk iş insanlarıyla toplantı yapacak.

(Kazan)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm ile haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip edilecek.

(Tunus)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/05.00-14.15)

2- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Milli sporculardan badmintonda Neslihan Yiğit, boksta Bayram Malkan, artistik cimnastikte Ahmet Önder ve Adem Asil, judoda Mihael Zgank, yelkende Onur Cavit Biriz, Alican Kaynar, Deniz Çınar-Ateş Çınar, Dilara Uralp, Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan, yüzmede Defne Taçyıldız, Berke Saka, Merve Tuncel-Beril Böcekler, Deniz Ertan-Viktoria Zeynep Güneş müsabakalara çıkacak.

(Tokyo/05.00-15.00)

3- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nun rövanşında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Hollanda'nın PSV takımını konuk edecek.

(İstanbul/21.00)

4- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı, yapılacak. Genel Kurul sonrası TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimleri gerçekleştirilecek.

(Ankara/10.30)

5- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Petrocub ile 29 Temmuz Perşembe günü oynayacakları rövanş karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

(Sivas/16.15)

6- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenleyeceği basın toplantısında kamp dönemini değerlendirecek. Bordo-mavili takım yeni sezon hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/17.00/18.00)

7- Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hollanda ekibi PEC Zwolle ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

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