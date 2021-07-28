İl MEM'ler, öğretmenlerin il içi nakil sonuçlarını açıklamaya başladı
|28 Temmuz 2021 11:30
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Memurlar.net'te bu gece yarısı yayımlanan haberde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8 Temmuz'da yaptığı açıklamada, emekli olan öğretmenlerden boşalan yerlere il içi nakille öğretmen tayini yapılabilmesi için, il içi takvimde güncelleme yaptığı ve sonuçların Valiliklerce 27 Temmuz'da ilan edileceğini belirttiğine dikkat çekilmişti. Güncellenen takvim için tıklayın.
Ancak 27 Temmuz tarihi geçmesine rağmen, il içi tayin sonuçları açıklanamamıştı. Bakanlık ve Valiliklerce bir açıklama da yapılmamıştı.
Memurlar.net forumunda yazışan öğretmenlerin tepkilerini görmek için tıklayınız.
İl milli eğitim müdürlükleri bu sabah itibariyle il içi nakil sonuçlarını açıklamaya başlamıştır. iladi.meb.gov.tr adresinde il adlarını yazarak ilgili illerin milli eğitim müdürlükleri sayfasına ulaşabilirsiniz.
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