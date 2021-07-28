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Vakalar arttı, 2 köy daha karantinada

Ardahan'da korona virüs tedbirleri kapsamında iki köy daha karantina altına alındı.
28 Temmuz 2021 06:22
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Vakalar arttı, 2 köy daha karantinada

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Göle İlçesi Dölekçayır ile Çıldır ilçesine bağlı Akçakale köylerinde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyon sağlanması amacıyla karantina kararı alındı.

Açıklamada, Dölekçayır için 14, Akçakale için ise 10 günlük karantina kararına istinaden söz konusu köylere giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
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