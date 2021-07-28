Bu tablo her şeyi özetliyor: 130 hastanın 126'sı aşı olmamış

Koronavirüste iki hafta öncesine kadar 5 binlerde seyreden vakalar yeniden yükselişe geçti. Tespit edilen günlük vaka sayısı 20 bine dayandı. Delta varyantının da etkisiyle salgında yeni bir dalga uyarısı yaşanabileceği belirtiliyor. Dördüncü dalganın "aşısızların salgını olacağı" değerlendirmeleri yapılıyor. İstanbul'da koronavirüs tedavisinde öne çıkan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki durum da bu durumu ortaya koyuyor.

YATAKLARIN YÜZDE 15'İ DOLU

Yeni Şafak'ın görüştüğü üç hastanenin başhekimi de vakaların artışına dikkat çekerek 'aşı' vurgusu yaptı. Başhekimler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların tamamına yakınının aşı yaptırmayan kişiler oluştuğunu aktardı. Aşının ölüm oranını düşürdüğünün altını çizen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit şunları anlattı: "Rakamlar yükseldikten sonra hastaneye yatışlar 7-10 gün sürer. Bunun için biraz vaktimiz var. Bizim bin 8 yatak kapasitemiz bulunuyor. Şu anda yüzde 15'i dolu ve hastanenin içerisindeki en büyük grup, aşı olmamışlardan oluşuyor."



İNGİLTERE'DE ÖLÜMLER ARTMIYOR

"İkinci en büyük grubu aşılarını tamamlamamış olanlar oluşturuyor. 130 yatan hasta içerisinde tüm aşılarını tamamlamış sadece 4 kişi var. Şu an İngiltere nüfusunun yüzde 52'si aşılanmış olmasına rağmen ölüm rakamları artmıyor. Demek ki bir toplumun yüzde sekseni aşılanmış olsa biz ne hastaneye yatış ne de ölüm rakamlarını konuşacağız. Ama böyle giderse biz aşılanmayanların pandemisini yaşayacağız. Bunu nereden anlıyoruz vakaların çoğu aşılanmanın az olduğu bölgelerden çıkıyor."

ÜÇ HAFTAMIZ VAR

Önlem almak için son bir ayın kaldığına dikkat çeken Yiyit, şöyle devam etti: "Şimdi ilk dozunu olmuş ülkede 40 milyona yakın insan var. Bu 40 milyon insan 3 hafta içerisinde ikinci dozlarını olabilir. Tam anlamıyla rahatlamamız için yüzde 70'e çıkmamız lazım, kısa süremiz kaldı. Biz aşı nedeniyle çok yoğun çalışıyoruz. Yaş oranları alta indikçe ölüm oranları düşüyor. Fakat uzun Kovid dönemi var. Altı aya kadar insanlar bu semptomları yaşıyorlar."



TOPLUM SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATIYORLAR

"Bu kadar veri varken ortada hiçbir bilimsel açıklaması olmayan söylentiden ibaret iddialara takılıp hem kendinizi hem toplumun geleceğini tehlikeye atıyorsunuz. Siz aşı olmamakta ısrarcı olursanız başka insanlarında hayatlarını tehlikeye atmış oluyorsunuz. Aylarca insanlar aşı bulunsun diye bekledi. Şimdi insanlar aşı olsun diye bekler hale geldik. İlk aşıyı biz sağlık çalışanları olduk. Biz daha mı az seviyoruz canımızı."

Ağır geçiren vakamız yok

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş'da, hastanelerindeki durumu şöyle anlattı: "Bizde vaka sayıları iki haftaya kadar yüzün altına düşmüştü. Yatan 188 hastamız var. Yoğun bakımda da yaklaşık 34 kişi yatıyor. Yatanların büyük bir çoğunluğu aşılanmamış olanlar. Aşı bizi ağır hastalık geçirmemizden koruyor. Biz Kovid-19 olsak da aşı sayesinde hafif geçiriyoruz. Çok düşük bir oranla aşı olmuş olanlardan hastaneye yatanların kronik hastalığı olabilir ya da bağışıklığı düşmüştür. Aşı olmama özgürlüğü tabi ki var fakat Kovid-19 oldunuz ve hafif atlattınız ama gezerken yirmi kişiye bulaştırdınız. Kim verecek bunun hesabını? Bir yerde taksirli adam öldürmeye benziyor."

Yatanların 3'ü aşı yaptırmış

Tüm dünyada delta varyantının hızlı yayıldığını belirten Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, "Aşılanan kişiler çok ciddi bir şekilde bu enfeksiyonu geçirmiyorlar, ağır yoğun bakımda tedavi edilmiyor. Türkiye'de yaklaşık 69 milyon doz aşı yapıldı. Bu insanlarda aşılanmadan dolayı hiçbir problem yaşamadık. Ciddi bir yan etki görmedik. Vaka sayısında artış var ama aynı oranda kliniklere şu anda yansımadı. Şimdilik sadece 50 yatan hastamız var. Bunun sadece yüzde 5'i yani 2-3'ü aşı olmuş" dedi. Aşının en büyük silah olduğuna dikkat çeken Demirhan, "Aşıyı ihmal ettiğimiz sürece biz maalesef eski günlere dönebiliriz" diye konuştu.

Ayşe Mine Alioğlu