Vekilin aracında yakalanan HDP PM üyesi PKK'lı çıktı

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın aracında yakalanan terör şüphelisi Yunus Durdu hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Sarısaç'ın aracında yakalandıktan sonra serbest bırakılan Durdu, 14 Şubat 2020'de Sarısaç'ın evinden çıktıktan sonra MİT ve Van İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Durdu hakkına "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan düzenlenen iddianame Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Durdu'nun PKK'nın gençlik yapılanması YPS/DGH içinde alan sorumlusu olduğu belirtildi.

PKK ADINA 25 BİN TL İSTEDİ



Güvenlik güçlerini Yunus Durdu'ya götüren süreç tüm detaylarıyla iddianamede anlatıldı. Evinin önünde arabası yakılan M.A. ifadesinde şok bilgiler verdi. M.A. Tatvan'da ağaç keserken yanına gelen 4 teröristin, telefonu ve parasını alıp HPG'nin kendisine 5 bin TL ceza kestiğini, 5 gün içinde ödemezse aracının yakılacağını söylediğini anlattı. İddianamede, olaydan 10 gün sonra Yunus Durdu'nun M.A.'yı Mezopotomya Haber Ajansı'na çağırdığı ve "Arkadaşlarımız sana ceza kesmiş. Neden bu parayı ödemiyorsun?" diye hesap sorduğu bilgisi yer aldı. M.A'nın "Kimseye borcum yok" deyip parayı ödemeyeceğini söylemesi üzerine Yunus Durdu "Cezan 25 bin TL oldu. Bunu bana ödeyeceksin" demiş. M.A.'nın karşı çıkması üzerine ise Durdu, "Sen YPS'yi duydun mu? YPS Van sorumlusuyum. Toplumsal alan sorumlusuyum" karşılığını vermiş. Durdu'nun WhatsApp araması ile görüştürdüğü Sinan K. da M.A.'yı "Bizim arkadaşlarla tartışıyorsun. Seni öldüreceğiz Senin kurtuluşun yok" diye tehdit etmiş.



EYLEM TALİMATINI O VERİYOMUŞ



Bu olaydan 10 gün sonra sopalarla darp edilen M.A.'nın 6 ay sonra da arabası yakıldı. İki olay da örgüt lehine yayın yapan internet sitelerinde "İntikam biriminden işbirlikçilere uyarı", "İntikam birimi işbirlikçileri vurdu" şeklinde yayınlandı. Yunus Durdu'nun Van ve çevre illerde PKK'nın gençlik yapılanması DGH içerisinde kadro olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi. Örgüt mensuplarının evlerinde barınan Durdu'nun sabit ikametgahının olmadığı ve örgüt adına gençlik yapılanması tarafından gerçekleştirilen eylemlerin talimatını verdiği de savcılığın tespitleri arasında yer aldı.

Şahin Şen