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Avrupa'da aşı tuttu!

Avrupa Birliği, COVID-19'a karşı aşılamada hedefini tutturdu. AB'ye üye ülkelerin toplam yetişkin nüfusunun yüzde 70'i tek doz aşılandı. Aşılamada öncü olan ülkeler sırasıyla Malta, Danimarka ve İrlanda.
28 Temmuz 2021 07:33
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Avrupa'da aşı tuttu!

AVRUPA Birliği, yetişkin nüfusunun yüzde 70'inin temmuz bitmeden en az bir doz aşı olması hedefine ulaştı. Bu oran, 255 milyon kişinin ilk doz aşısını olduğu anlamına geliyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gelişmeyi, "AB sözünü tuttu" ifadeleriyle duyurdu.

Leyen "Bu rakamlar AB'yi dünya liderleri arasına soktu" dedi. Çabaların sürmesi gerektiğinin altını çizen von der Leyen, "Delta varyantı çok tehlikeli. Aşı olma imkanı bulunan herkesi kendi sağlıkları ve diğerlerini korumak için aşı olmaya çağırıyorum" dedi.

ÇİFT DOZ YÜZDE 57

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre; AB'de aşı süreçlerini tamamlayan yetişkinlerin oranı da yüzde 57 seviyesine ulaştı. Bazı AB ülkelerinde yetişkin olmayanların da aşılanmasına başlanırken aşı olma imkanı olmasına rağmen bu haktan yararlanmayanların sayısındaki artış dikkat çekiyor. Aşılanma oranlarında üye ülkeler arasındaki farklılıklar da sürüyor. AB ülkeleri arasında tek doz aşıda başı çeken ülkeler Malta (yüzde 84), Danimarka (yüzde 83.7) ve İrlanda (yüzde 83.6) olarak sıralanıyor. Aşılamanın en düşük olduğu ülkeler ise Bulgaristan (yüzde 18.5), Romanya (yüzde 31.1) ve Letonya (yüzde 44).

RESTORAN VE BARLARA AŞISIZ GİRİŞ YOK

AVRUPA'da koronavirüsün dördüncü dalgası Delta varyantının da etkisiyle kendisini göstermeye başlarken, birçok ülke önlemleri sıkılaştırıyor. Özellikle vaka sayılarının hızla arttığı Fransa, İtalya ve Hollanda gibi ülkelerin sunduğu, kapalı mekanlara girişlerde kullanılması istenen yeşil giriş kartı birçok Avrupa ülkesi tarafından kabul gördü.

Açık alanlara erişimleri kapsamayacak olan belge müze, spor salonları restoranlar ve barlar gibi kültür ve eğlence yerlerine girişleri düzenleyecek. Ülkeler arasında küçük uygulama farkları bulunmakla birlikte Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Avusturya, Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Portekiz ve Slovenya'da yeşil giriş kartı zorunlu olacak.
Hürriyet
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