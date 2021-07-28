1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ticaret Odasından tavsiye kararı: Düğüne aşılılar gelsin

Aşı olanlara pozitif ayrımcılık önerileri Hükümet'in masasındayken, bazı iller kendi uygulamalarını başlattı bile... Diyarbakır'da Ticaret ve Sanayi Odası'ndan aşı olmayanların düğünlere alınmaması yönünde tavsiye kararı çıktı, Şanlıurfa'da aşı olanlara teşvik hediyeleri dağıtılıyor, Trabzon'da da turistik tesislerde indirim var...
28 Temmuz 2021 07:44
+Aa- Yazdır
Ticaret Odasından tavsiye kararı: Düğüne aşılılar gelsin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaklaşık 22 milyon kişinin hakkı olmasına rağmen aşı yaptırmadığını açıklamasının ardından gözler bu kitleye çevrildi. Aşı karşıtlarını ya da aşıya çekingen yaklaşanları ikna için çeşitli uygulamalar gündemde. Edinilen bilgilere göre restoran, kafe gibi işletmelere iki doz aşısını yaptıranların alınmasından aşısızların bazı haklardan yararlandırılmaması gibi çok sayıda öneri Hükümet'in masasında.

DİYARBAKIR
2 DOZ OLMAYANA DAVETİYE GİTMESİN

Ancak bazı iller harekete geçti bile. Örneğin Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile düğün sektörü işletmecileri, koronavirüse karşı çeşitli yeni önlem maddeleri belirledi:

- Düğün salonunda personel aşı olacak.

- Maskesiz girilmeyecek ve düğün boyunca çıkarılmasına müsaade edilmeyecek.

- Personel sosyal mesafe, maske kullanımı konusunda gerekli uyarılar yapacak.

- Düğünde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için sık sık anons yapılacak.

- Düğün sahiplerinden, 2 doz aşı olmayan misafirlerini düğüne davet etmemelerini rica ediyoruz. Bu konuda da kesin bir karar alınması için yetkililere çağrı yapıyoruz.

- Düğün salonlarına gelen misafirlerin ateşi ölçülecek ve ateş ölçen personel, tıbbi maske ile yüz koruyucu kullanacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmayacak.

- Diyarbakır Düğün Sektörü İşletmecileri Derneği tarafından örnek düğün videosu ile Diyarbakır yerel sanatçıları aşıya teşvik amaçlı şarkı besteleyip video çekecek.

TRABZON
30 İŞLETMEDE AŞI İNDİRİMİ

Trabzon'da ise ilk ve ikinci dozunu olanlar, bölgedeki bazı turizm işletmelerine indirimli girebilecek. Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü ile Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acentaları Derneği (TİSAD) tarafından halkı aşı olmaya teşvik etmek için hazırlanan kampanyada, 15 Temmuz tarihinden sonra çift doz koronavirüs aşısı olanlar, 30 işletmede indirim hakkı kazanacak. İl Sağlık Müdürü Doktor Hakan Usta, "Aşı sayılarımız Türkiye ortalamasının üzerinde olsa bile bize göre az. 1 Ağustos'ta başlayıp 31 Ağustos'a kadar devam edecek teşvikle daha çok insanımız aşı olacak" diye konuştu. TİSAD Başkanı Murat Çavga da halkı ceza yerine ödülle aşı olmaya teşvik etmek istediklerini söyledi.

ŞANLIURFA
ÇEKİLİŞLE TABLET VE BİSİKLET...

En az bir doz aşı oranının en düşük olduğu kentlerden Şanlıurfa'da da aşı yaptıran 18-25 yaş arası gençlere, her hafta yapılacak çekilişle tablet ve bisiklet gibi çeşitli hediyeler verilecek. Vali Abdullah Erin, "81 il içinde şu anda aşılama oranında sondan ikinciyiz, bizim önümüzde bir il var ama bu şekilde devam edersek sondan birinciliği alacağız. Bu da Şanlıurfa'ya yakışmıyor. 18 yaş üstündeki bütün Şanlıurfalı kardeşlerimize bir kez daha çağrımızı yeniliyoruz, hep birlikte sorumlu davranalım, aşılarımızı yapalım'' dedi.

MAÇLARA KONSERLERE BEDAVA BİLET

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İsmail Balıkda Hürriyet'e verdiği demeçte, aşılama hızının tüm dünyada henüz aynı olmadığını söyleyerek, vatandaşları aşıya yönlendirmek için 'bedava bilet' önerisinde bulunmuştu. Balık, "Çift doz aşılı olanlara, konserlerde, maçlarda ücretsiz bilet verilsin. Örneğin kura ile koltukların yüzde 20'si verilebilir. Telefon şirketleri ücretsiz bir miktar kontör verebilir. Belediyeler yaz konserlerine başladılar, sadece çift doz aşılı olanları alabilirler. Bu tip ödüllendirmeler ülkemizde kararsız gençleri aşıya yöneltmede işe yarayacaktır" önerilerini getirmişti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı
29 Temmuz 2021 23:26		 Mahallesi küle dönen vatandaş: İki gözü kör olsun
29 Temmuz 2021 22:37
Aşı karşıtı öğretmen hayatını kaybetti
29 Temmuz 2021 22:35		 Yangınla mücadelede helikopter, uçağa göre daha üstün
29 Temmuz 2021 22:13
Aşı olan gençlere 2GB internet
29 Temmuz 2021 20:15		 Dilenci topladığı paraları ekmeğin içine gizlemiş
29 Temmuz 2021 18:38
Babam aradı, 'Yangın evin etrafını sardı, yetiş' dedi, yetişemedim
29 Temmuz 2021 18:36		 Sıcak çarpmasına karşı uyarı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın!
29 Temmuz 2021 18:06
'Aşısızlar, riskli gruptaki aşılı hastalara Kovid bulaştırıyor'
29 Temmuz 2021 17:41		 Toplum sağlığı için 'aşı tereddüdünden kurtulmak gerekiyor'
29 Temmuz 2021 17:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:27 - Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı00:21 - 21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı00:04 - BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak00:04 - Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak00:01 - 30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları23:59 - Marmaris'teki orman yangını İçmeler'e doğru ilerliyor
23:57 - Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı23:53 - Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde23:40 - Mersin'deki orman yangını ilçe merkezine yaklaştı23:36 - Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı23:33 - Valilikten önemli karar: Milli Park giriş çıkışlara kapatıldı23:26 - THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı
23:16 - Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı23:14 - Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı22:37 - Mahallesi küle dönen vatandaş: İki gözü kör olsun22:35 - Aşı karşıtı öğretmen hayatını kaybetti22:16 - Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan!
22:13 - Marmaris'teki yangında bir kişi hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak
Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı
BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak
21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı
30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
orman piknik alanlarına kamera 2
kravat bağlamak 1
amerika 2
Felaket takvimi 1
alaska 1
kitap okuma alışkanlığı 1
hatırladığım ilk çizgi film 1
alışveriş çılgınlığı 2
yabancı şarkı 1
Anadolu cayır cayır 2
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam