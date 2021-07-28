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Dolandırıcılık arttı: Sosyal medyada oltaya gelmeyin!

Son dönemde sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılıkta artış yaşanıyor. 'Oltalama' mesajlarıyla 'telif hakkı uyarısı' yapan saldırganlar, hesapları ve banka bilgilerini ele geçiriyor. Linklere tıklamadan dikkatli olun
28 Temmuz 2021 07:52
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Dolandırıcılık arttı: Sosyal medyada oltaya gelmeyin!

Sosyal medyada dolandırıcılık mesajlarında artış görülüyor. Dolandırıcılık girişimleri Instagram, Twitter, Facebook'ta doğrudan mesajla karşınıza çıkabildiği gibi e-posta yoluyla da gelebiliyor.

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre; Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, son günlerde çoğunlukla Instagram hesapları çalınan kişilerle karşılaşıldığını belirterek, "Instagram en popüler sosyal medya mecralarından. Bu nedenle dolandırıcılar daha çok buraya yöneldi. Benzer tehlikeler diğer sosyal medya mecraları için de geçerli. Ayrıca 'Aşı sıranız geldi' gibi Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilmiş gibi tasarlanan aşı ve Kovid-19 temalı sahte SMS'lerde de artış gözlemliyoruz" dedi.

Telif hakkı mesajı

Son dönemde Instagram'da 'telif hakkı uyarısı' şeklinde saldırıların arttığını dile getiren Akkoyunlu, şu bilgileri verdi:

"Instagram'da yüksek takipçi sayılarına sahip hesapları hedef alan oltalama yöntemi, yoğun şekilde kullanılmaya başlandı. Saldırganlar, kullanıcıların Instagram iletişim bölümünde tanımlı e-postalarına 'Hakkınızda telif hakkı ihlali şikayeti aldık' yazan bir e-posta gönderiyor. 'Telif Hakkı Bildirimini Onaylayın' başlıklı bir butona tıklamanız isteniyor. Butona tıklandığında ise kullanıcı sahte bir sayfaya yönlendiriliyor. Instagram giriş sayfası gibi tasarlanan bu sayfaya Instagram kullanıcı adınızı, e-posta adresinizi ve şifrenizi girdiğiniz anda bu bilgiler dolandırıcının eline geçiyor."

Neler yapılabilir?

Bu e-posta, SMS ya da direkt mesajlardaki bağlantılara hemen tıklanmaması gerektiğini hatırlatan Alev Akkoyunlu, şu uyarılarda bulundu:

"Bağlantı URL'sini kontrol ederek Instagram.com olmayan ancak buna oldukça benzer adreslerde kullanıcı adınızla ve şifrenizle giriş yapmayın. Instagram ve tanımlı e-posta adresinizde birbirinden farklı şifreler kullanın. Çift faktörlü korumayı aktif hale getirin. Bir güvenlik ürünü ile internet hesaplarınızı koruyun."

'Hatalıysa tıklayın' deyip tuzak kurdular

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, son dönemde sosyal medyada dolandırıcılık mesajlarının arttığını kaydederek, şunları söyledi:

"'Telif hakkı ihlali nedeniyle hesabınızın kapatılmasını istemiyorsanız, linki tıklayın' mesajı çok gönderiliyor. Ayrıca App Store veya Amazon alışveriş faturası gönderilip, "Hata olduğunu düşünüyorsanız linki tıklayın" deniyor. Ebeveynler çocuklarının oyun oynarken harcama yapmış olabileceği düşüncesiyle endişeleniyor ve tuzağa düşüyorlar.

Tuzağa düşenlerin finansal bilgileri ele geçirilebildiği gibi, Facebook, Instagram arkadaşları da dolandırılabiliyor. Bu tür mesajlarla karşılaşanlar, şüpheli ve mesajları Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na iletmeli. Finansal veya kişisel bilgiler asla sanal ortamda paylaşılmamalı."

Her 2 KOBİ'den 1'i saldırıya hedef oldu

Pandemide KOBİ'ler de siber saldırılara maruz kaldı. Mastercard'ın Türkiye'de yaptığı araştırmaya göre, her iki KOBİ'den biri siber saldırılara maruz kalıyor. Bu KOBİ'lerin sadece yüzde 14'ü güçlü siber güvenlik duvarlarına sahip olduğunu düşünüyor. E-ticaret'te siber güvenlik geliştirmelerine ihtiyaç duyan firmalar yüzde 60'ın üzerinde.

Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, kurumlara yönelik yapılan en popüler siber saldırı türünün oltalama saldırıları olduğuna ve KOBİ'lerin yüzde 41'inin bu saldırılardan mutlaka etkilendiğine dikkat çekti.
Milliyet
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