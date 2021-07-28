1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Büyükelçilikteki casusluk krizinden sapık güvenlikçi çıktı

Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde kadın diplomat P.L. çalışırken masasının altına kayıt cihazı düştü. Casusluk faaliyeti kapsamında görüntü ve ses kaydı aldığı düşünülen cihaz, hemen büyükelçilik tarafından Belçika'ya gönderildi. Türkiye'ye gönderilen kayıt cihazıyla ilgili polisin yaptığı soruşturmada büyükelçilikte çalışan güvenlik görevlisi Erhan Ç.'nin kamerayı yerleştirerek görüntü kaydettiği ortaya çıktı.
28 Temmuz 2021 08:02
+Aa- Yazdır
Büyükelçilikteki casusluk krizinden sapık güvenlikçi çıktı

Süreç, Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde masanın altından elektronik bir cihazın düştüğünü fark eden diplomat P.L.'nin konuyu üst makamlara bildirmesiyle başladı. Devlet özelindeki bilgi ve konuşmaların gizlice kayıt altına alınma şüphesiyle gizli kamera Belçika'ya güvenlik birimine gönderildi.

Casusluk faaliyeti kapsamında Belçika'da yapılan incelemelerin ardından cihazın gizli kamera olarak kullanıldığı, içerisinde kadınlara ait görüntüler bulunduğu tespit edildi. Cihaz tekrar Türkiye'ye gönderilerek soruşturma yapılması istendi.

GÜVENLİKÇİNİN SAPIK FANTEZİSİ ÇIKTI

Gizli kameranın bulunması sonrası, elçilikte bulunan tüm güvenlik kameraları incelendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, gizli kamerayı güvenlik görevlisi Erhan C.'nin yerleştirdiğini tespit etti.

5 AY KAYIT YAPMIŞ

Soruşturmanın detaylarına da SABAH ulaştı. Güvenlik görevlisinin 5 aydır sürdürdüğü gizli kamera fantezisinin kameranın yere düşmesiyle son bulduğu ortaya çıktı. Büyükelçilikte güvenlik görevlisi olan Erhan C.'nin şubat ayında gizli kamerayı ilk olarak kadınlar tuvaletine koyarak büyükelçilik çalışanlarını cinsel amaçlı gizlice kayıt altına aldığı, daha sonra büyükelçilikte görevli sekreter ve diplomatların masasının altına bantla yapıştırdığı gizli kamera ile günlerce görüntü aldığı belirlendi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ, TUTUKLANDI

Masasının altına yapıştırılan gizli kameranın bantının açılarak düşmesiyle yakayı ele veren zanlı, gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etti. Büyükelçilikteki işine son verilen Erhan C. özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan tutuklandı.


İLKER TURAK

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı
29 Temmuz 2021 23:57		 Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı
29 Temmuz 2021 23:14
Marmaris'teki yangında bir kişi hayatını kaybetti
29 Temmuz 2021 22:13		 Polisleri tüfekle tehdit ettiği iddia edilen şüpheliye gözaltı
29 Temmuz 2021 21:06
Pierre Loti Fransız Lisesi'nde yangın çıktı
29 Temmuz 2021 19:03		 Kocaeli'deki orman yangınının sebebi belli oldu
29 Temmuz 2021 18:49
Polis memuru tartıştığı kayınbiraderini silahla vurdu
29 Temmuz 2021 18:13		 8 ilden yangın haberleri gelmeye devam ediyor!
29 Temmuz 2021 15:54
Esenyurt'ta çöp kamyonu anne ile oğlunu ezdi
29 Temmuz 2021 15:39		 Türkiye'deki orman yangınlarının etkisi KKTC'de hissedildi
29 Temmuz 2021 15:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:27 - Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı00:21 - 21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı00:04 - BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak00:04 - Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak00:01 - 30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları23:59 - Marmaris'teki orman yangını İçmeler'e doğru ilerliyor
23:57 - Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı23:53 - Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde23:40 - Mersin'deki orman yangını ilçe merkezine yaklaştı23:36 - Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı23:33 - Valilikten önemli karar: Milli Park giriş çıkışlara kapatıldı23:26 - THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı
23:16 - Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı23:14 - Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı22:37 - Mahallesi küle dönen vatandaş: İki gözü kör olsun22:35 - Aşı karşıtı öğretmen hayatını kaybetti22:16 - Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan!
22:13 - Marmaris'teki yangında bir kişi hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak
Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı
BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak
21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı
30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
alçı testeresi 1
koronal kütle atılımı dünyayı sıyırdı 1
teşekkür mesajı 1
hatırladığım ilk çizgi film 1
Mars Başak burcunda 1
çizilen resimlerde bacadan yaz kış duman tütmesi 3
aşı deneyimleri 1
gitme yoksa 1
kolay yanmayan ağaçlar 2
Felaket takvimi 1
SON İLANLAR
Aydın Arya Turistik Geçici 4 İşçi Alacak
Aydın Dihiz Turizm Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüp Belediyesi 6 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam