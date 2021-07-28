Büyükelçilikteki casusluk krizinden sapık güvenlikçi çıktı
|28 Temmuz 2021 08:02
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Süreç, Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde masanın altından elektronik bir cihazın düştüğünü fark eden diplomat P.L.'nin konuyu üst makamlara bildirmesiyle başladı. Devlet özelindeki bilgi ve konuşmaların gizlice kayıt altına alınma şüphesiyle gizli kamera Belçika'ya güvenlik birimine gönderildi.
Casusluk faaliyeti kapsamında Belçika'da yapılan incelemelerin ardından cihazın gizli kamera olarak kullanıldığı, içerisinde kadınlara ait görüntüler bulunduğu tespit edildi. Cihaz tekrar Türkiye'ye gönderilerek soruşturma yapılması istendi.
GÜVENLİKÇİNİN SAPIK FANTEZİSİ ÇIKTI
Gizli kameranın bulunması sonrası, elçilikte bulunan tüm güvenlik kameraları incelendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, gizli kamerayı güvenlik görevlisi Erhan C.'nin yerleştirdiğini tespit etti.
5 AY KAYIT YAPMIŞ
Soruşturmanın detaylarına da SABAH ulaştı. Güvenlik görevlisinin 5 aydır sürdürdüğü gizli kamera fantezisinin kameranın yere düşmesiyle son bulduğu ortaya çıktı. Büyükelçilikte güvenlik görevlisi olan Erhan C.'nin şubat ayında gizli kamerayı ilk olarak kadınlar tuvaletine koyarak büyükelçilik çalışanlarını cinsel amaçlı gizlice kayıt altına aldığı, daha sonra büyükelçilikte görevli sekreter ve diplomatların masasının altına bantla yapıştırdığı gizli kamera ile günlerce görüntü aldığı belirlendi.
SUÇLAMALARI KABUL ETTİ, TUTUKLANDI
Masasının altına yapıştırılan gizli kameranın bantının açılarak düşmesiyle yakayı ele veren zanlı, gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etti. Büyükelçilikteki işine son verilen Erhan C. özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan tutuklandı.
İLKER TURAK
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