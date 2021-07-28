Başörtülü kıza saldıran karı-kocanın yalanı ortaya çıktı

Saldırı olayı, geçtiğimiz 22 Temmuz Perşembe günü Kurban Bayramı'nın üçüncü günü Karabağlar ilçesi Eskiizmir semtinde meydana geldi. 35 M 9098 plakalı minibüsün şoförü Ramazan E. (43) geri manevra yaparken yolda yaya olarak yürüyen 23 yaşındaki Rabia Yılmaz'a çarptı. Rabia Yılmaz, "Abi ben varım durur musun karşıya geçene kadar" dedi. Ancak minibüs şoförü hiçbir şey olmamış gibi araçla geri gelmeye devam etti ve genç kadının diz kapağına çarptı.

Genç kızın tepki göstermesi üzerine minibüs şoförü ile arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Rabia Yılmaz olay yerinden uzaklaşmak istedi. Ancak Ramazan E.'nin eşi Yeliz E. (37), 'kocama hakaret edemezsin. Özür dileyeceksin' dedi. Rabia Yılmaz da bunun üzerine, "O bana çarptı. Onun benden özür dilemesi gerekiyor" dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine minibüs şoförü ve eşi, Rabia Yılmaz'a saldırdı.

Ramazan E., Rabia Yılmaz'ın sırtına vururken, eşi de tokat atıp, genç kadının başörtüsünü çıkarttı. Genç kız, başörtüsünü kapatmaya çalışırken defalarca tartaklandı. Ramazan E. ile özel güvenlik görevlisi eşi Yeliz E. İddiaya göre "AK Parti'nin köpeğisin. Kapalısın diye namuslu musun?" diyerek genç kadını darp etti.

Çevredekilerin araya girmesiyle genç kadın minibüs şoförü ile eşinin elinden kurtuldu. Rabia Yılmaz'ın şikayetçi olması üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan' işlem yapıldı.

İFADELERE SABAH ULAŞTI

Gözaltına alınan minibüsçü Ramazan E. tutuklanırken, özel güvenlik görevlisi eşi Yeliz E. ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadesine SABAH ulaştı. Ramazan E., "Aracı geri manevra yaparken bana 'gerizekalı' dedi ve aracıma vurdu. Geri gelirken onu fark etmedim. Ancak kimseye çarpmadım. Ona çarptığımı söyleyerek bana hakaret edince sinirlendim. Aramızda karşılıkla tartışma oldu. O bize hakaret etti. Biz de ona hakaret ettik. Kesinlikle vurmadım. Darp etmedim" dedi.

Yeliz E. ise, "Sadece aramızda tartışma yaşandı. Bahsedildiği gibi 'AK Parti'nin köpeğisin. Kapalısın diye namuslu musun?' sözlerini sarf etmedim. Eşime 'gerizekalı' dediği için sinirlendim. Ben de ona söylendim. Darp etmedim. Başörtüsünü açmadım" dedi. Şüpheliler Rabia Yılmaz'ı darp ettiklerini inkar etti ancak olaya tanık olan bir vatandaş, darp olayını ve hakaretleri doğruladı. Tanık, Rabia Yılmaz'ın şikayetinde belirttiği gibi genç kadına başörtülü olduğu için hakaret edip darp ettikleri şeklinde ifade verdi.

Ceyhan TORLAK