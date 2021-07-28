1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başörtülü kıza saldıran karı-kocanın yalanı ortaya çıktı

İzmir'de başörtülü Rabia Yılmaz'ı (23) darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan minibüsçü Ramazan E. tutuklanırken, özel güvenlik görevlisi eşi Yeliz E. ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadesine SABAH ulaştı. Şüpheliler, Rabia Yılmaz'ı darp ettiklerini inkar etti ancak olaya tanık olan bir vatandaş, darp ve hakaret olayını doğruladı.
28 Temmuz 2021 08:10
+Aa- Yazdır
Başörtülü kıza saldıran karı-kocanın yalanı ortaya çıktı

Saldırı olayı, geçtiğimiz 22 Temmuz Perşembe günü Kurban Bayramı'nın üçüncü günü Karabağlar ilçesi Eskiizmir semtinde meydana geldi. 35 M 9098 plakalı minibüsün şoförü Ramazan E. (43) geri manevra yaparken yolda yaya olarak yürüyen 23 yaşındaki Rabia Yılmaz'a çarptı. Rabia Yılmaz, "Abi ben varım durur musun karşıya geçene kadar" dedi. Ancak minibüs şoförü hiçbir şey olmamış gibi araçla geri gelmeye devam etti ve genç kadının diz kapağına çarptı.

Genç kızın tepki göstermesi üzerine minibüs şoförü ile arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Rabia Yılmaz olay yerinden uzaklaşmak istedi. Ancak Ramazan E.'nin eşi Yeliz E. (37), 'kocama hakaret edemezsin. Özür dileyeceksin' dedi. Rabia Yılmaz da bunun üzerine, "O bana çarptı. Onun benden özür dilemesi gerekiyor" dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine minibüs şoförü ve eşi, Rabia Yılmaz'a saldırdı.

Ramazan E., Rabia Yılmaz'ın sırtına vururken, eşi de tokat atıp, genç kadının başörtüsünü çıkarttı. Genç kız, başörtüsünü kapatmaya çalışırken defalarca tartaklandı. Ramazan E. ile özel güvenlik görevlisi eşi Yeliz E. İddiaya göre "AK Parti'nin köpeğisin. Kapalısın diye namuslu musun?" diyerek genç kadını darp etti.

Çevredekilerin araya girmesiyle genç kadın minibüs şoförü ile eşinin elinden kurtuldu. Rabia Yılmaz'ın şikayetçi olması üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan' işlem yapıldı.

İFADELERE SABAH ULAŞTI

Gözaltına alınan minibüsçü Ramazan E. tutuklanırken, özel güvenlik görevlisi eşi Yeliz E. ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadesine SABAH ulaştı. Ramazan E., "Aracı geri manevra yaparken bana 'gerizekalı' dedi ve aracıma vurdu. Geri gelirken onu fark etmedim. Ancak kimseye çarpmadım. Ona çarptığımı söyleyerek bana hakaret edince sinirlendim. Aramızda karşılıkla tartışma oldu. O bize hakaret etti. Biz de ona hakaret ettik. Kesinlikle vurmadım. Darp etmedim" dedi.

Yeliz E. ise, "Sadece aramızda tartışma yaşandı. Bahsedildiği gibi 'AK Parti'nin köpeğisin. Kapalısın diye namuslu musun?' sözlerini sarf etmedim. Eşime 'gerizekalı' dediği için sinirlendim. Ben de ona söylendim. Darp etmedim. Başörtüsünü açmadım" dedi. Şüpheliler Rabia Yılmaz'ı darp ettiklerini inkar etti ancak olaya tanık olan bir vatandaş, darp olayını ve hakaretleri doğruladı. Tanık, Rabia Yılmaz'ın şikayetinde belirttiği gibi genç kadına başörtülü olduğu için hakaret edip darp ettikleri şeklinde ifade verdi.

Ceyhan TORLAK
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
15 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Askeri birliği kundaklamaya çalışan şüpheliye ev hapsi
29 Temmuz 2021 18:53		 3 ildeki orman yangınlarına ilişkin soruşturma başlatıldı
29 Temmuz 2021 17:11
Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı
29 Temmuz 2021 15:49		 Patronunun çayına korona hastasının tükürüğünü karıştırmak isteyen işçi tutuklandı
29 Temmuz 2021 12:10
Başörtülü kadına saldıran İzmir BB personeli çıktı!
29 Temmuz 2021 07:58		 Kamu görevlilerinin olduğu göçmen çetesi: Vatandaşlık 1500 dolar
29 Temmuz 2021 07:40
Şanlıurfa'da avukat ve kardeşi öldüren zanlı tutuklandı
28 Temmuz 2021 15:17		 16 yaşındaki Yağmur'un katil zanlısı tutuklandı
28 Temmuz 2021 14:42
Eski eşini 30 kez bıçaklayarak öldüren sanık: Korkup hastaneye götürmedim
28 Temmuz 2021 10:19		 Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
28 Temmuz 2021 10:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:27 - Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı00:21 - 21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı00:04 - BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak00:04 - Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak00:01 - 30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları23:59 - Marmaris'teki orman yangını İçmeler'e doğru ilerliyor
23:57 - Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı23:53 - Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde23:40 - Mersin'deki orman yangını ilçe merkezine yaklaştı23:36 - Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı23:33 - Valilikten önemli karar: Milli Park giriş çıkışlara kapatıldı23:26 - THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı
23:16 - Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı23:14 - Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı22:37 - Mahallesi küle dönen vatandaş: İki gözü kör olsun22:35 - Aşı karşıtı öğretmen hayatını kaybetti22:16 - Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan!
22:13 - Marmaris'teki yangında bir kişi hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak
Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı
BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak
21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı
30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kitap okuma alışkanlığı 1
meyve yemeyi abartmak 2
gitme yoksa 1
tarihi eser 3
Felaket takvimi 1
koronal kütle atılımı dünyayı sıyırdı 1
Anadolu cayır cayır 2
amerika 2
su içmek 1
4 tekerin birden kayması 2
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam