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Eyüp Sultan'da kuzenler arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı

Eyüp Sultan'da daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen 3 kuzen gece saatlerinde sokak ortasında kavga etti. Kavga sonunda birbirini kurşun yağmuruna tutan kuzenlerden 2'si hayatını kaybederken 1 kuzen de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
28 Temmuz 2021 08:16
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Olay, saat 00.00 sıralarında Eyüp Sultan Karadolap Mahallesi Şengüzel Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen teyze çocukları sokak üzerinde karşılaştı. Sokak üzerinde kavga teyze çocukları, tartışmanın büyümesi üzerine birbirini kurşun yağmuruna tuttu.

Sokak ortasında kanlı çatışma yaşandı,

Kardeş olan Cahit Mumcu ve erkek kardeşi Cevdet Mumcu teyze çocukları olduğu öğrenilen Ali Mumcu ile karşılıklı silahlı çatışmaya girdi. Çatışma sonunda 3 kuzen olay yerinde yaralandı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırdı.

2 kardeş kuzeni tarafından öldürüldü

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cahit ve Cevdet Mumcu kardeşler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Kuzenlerini kurşun yağmuruna tutan Ali Mumcu'nun da yaralı halde Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Yaşanan çatışma sonucunda sokakta çok sayıda boş kovanın olduğu görüldü. Çatışma nedeniyle çevrede bulunan araçlarda da hasar meydana geldi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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