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Koronavirüs talebi patlattı: Sigortada yeni dönem

Koronavirüste dünyayı saran salgınla birlikte tamamlayıcı sağlık sigortasına talep yüzde 100 arttı. Bir ailenin ödeyeceği prim yıllık 4-5 bin lira olurken, tamamlayıcı sigorta bir çok gideri kapsıyor. Doğum ve tüp bebek ek teminatla karşılanıyor
28 Temmuz 2021 08:22
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Koronavirüs talebi patlattı: Sigortada yeni dönem

Salgın süreciyle birlikte tamamlayıcı sağlık sigortasında yüzde 100'e varan bir talep artışı yaşandı. Özel sağlık sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranların sayısı 4 milyonu geçti. Salgın hastalıkları da kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası cepten ilave ücret ödenmesi ya da bireylerin daha yüksek standartlarda sağlık hizmeti talep ettiği durumlarda devreye giriyor. Sigorta ücreti şirketlere ve alınan teminatlara göre değişirken bir ailenin ödeyeceği yıllık prim 4-5 bin lira civarında bulunuyor. Tamamlayıcı sigorta estetik girişim, akupunktur, alternatif tedavileri, kemoterapi, çocuk aşıları, evde bakımı, ilave ücret ve otelcilik hizmetleri, ambulans giderlerini kapsıyor. Kovid- 19 tedavisi hem özel, hem de tamamlayıcı sigorta kapsamında yer alıyor. Tamamlayıcı sigortada yaş sınırı 65 olup, çocuklara da yapılıyor.

Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir, hangi tedavileri karşılıyor?
Salgın hastalıkları da kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu ve sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu özel hastanelerde fark ücreti ödenmeden tedavi imkanı sağlıyor. İlave ücret, otelcilik ücreti gibi ortaya çıkan fiyat farklarını cepten ödemekten kurtuluyor. Genel sağlık sigortası tarafından karşılanmayan "estetik girişim, akupunktur, alternatif tedavileri" kapsıyor.

Hasta katılım payları da kapsamda yer alıyor mu?
Yasa gereği hasta katılım payları özel sigorta konusu yapılamıyor. Bu nedenle bu tutarlar hastalar tarafından ödeniyor.

Genel sağlık sigortası olan kişiler tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırmak zorunda mıdır?
Hayır. Tamamlayıcı sağlık sigortası tamamen isteğe bağlı olup, genel sağlık sigortalısı kişinin sağlık hizmet bedelinin SUT'ta belirtilen tutarı Kurum tarafından bu tutarı aşan ilave ücret gibi kısımları ise TSS sigorta şirketi tarafından ödeniyor.

İlave ücret, otelcilik ücreti gibi ortaya çıkan farkları hasta cebinden mi ödeyecek?
İlave ücret, otelcilik ücreti, sağlık hizmeti sunucusu ile sigorta şirketleri arasındaki anlaşmaya göre Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatları üzerinde kalan tutar tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında yer alıyor. Sigorta şirketi, hastane bir sağlık hizmetinin fiyatı konusunda anlaşma yaptığı takdirde hizmetin SUT fiyatı Kurum'a fatura ediliyor.

Cerrahi müdahalelerin tamamı karşılanıyor mu?
Ayakta, yatarak tedavilerde tüm masraflar sigorta kapsamında yer almakla birlikte limit bulunuyor. Cerrahi müdahalelerde yatarak tedavide ise böyle bir sınır yok. Refakatçi giderleri, kemoterapi, radyoterapi işlemleri de kapsamda yer alıyor. Küçük çocuklarda aşılar karşılanıyor.

Evde bakım giderleri karşılanıyor mu, ödenen prim tutarı ne kadar?
Tıbbi malzemeler, evde bakım giderleri, küçük operasyonlar sigorta poliçesinde yer alan limitler dahilinde ödeniyor. Ambulans giderleri de karşılanıyor. Primler teminatlara göre değişiyor. Üç kişilik bir aile için 4.000-5.000 lira prim ödeniyor.

Kimler tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabiliyor?
Sosyal güvenlik çatısı altında yer alan SSK'lı çalışanlar, Bağ-Kur kapsamındakiler, kamu çalışanları sigorta yaptırabilir. Çalışanlar aileleri için de prim ödeyebilir. Çalışan baba çocukları ve eşi için ayrı ayrı prim öder.

Kovid-19 tedavisini kapsıyor mu, bütün hastanelerden yararlanılabiliyor mu?
SGK'nın anlaşmalı olduğu bütün hastanelerde geçerli. Koronavirüs tedavi giderleri hem özel sağlık hem de tamamlayıcı sağlık sigortasına dahil olup, tüm masraflar karşılanıyor. Özel hastanelerde tedavi görülebilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortasında yaş sınırı var mı?
65 yaş da dahil sigorta kapsamında yer alıyor. Çocuk ve gençlere de sigorta yapılabiliyor. Şirketlerin çoğu üç yıl üst üste tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranlara ömür boyu yenileme garantisi veriyor.

Doğum da tamamlayıcı sigorta kapsamında mı?
Sigorta şirketleriyle yapılan anlaşmalar kapsamında ek prim ödenerek doğum ve tüp bebek teminatı ekletilebiliyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası SGK ile anlaşmalı hastanelerde geçiyor.

HAZAL ATEŞ
Sabah
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