1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin 5G'si gençlere emanet

Türkiye, 2023'te kullanıma sunulması hedeflenen 5G teknolojilerinin geliştirilmesini sağlayacak nitelikli insan kaynağını da yetiştirecek. BTK'nın başvurusunu almaya başladığı '5G ve Ötesi Ortak Lisansüstü Destekleme Programı'yla bu alandaki açığın kapatılması, dünya pazarlarında yer alacak teknolojilerin geliştirilmesi hedefleniyor.
28 Temmuz 2021 08:35
+Aa- Yazdır
Türkiye'nin 5G'si gençlere emanet

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internet hızını 100 kata kadar artıracak olan 5G teknolojilerinin geliştirilmesinde görev yapacak nitelikli kişiler yetiştirmek için düğmeye bastı. Kurum "5G ve Ötesi Ortak Lisansüstü Destekleme Programı"nın yeni dönem başvurularına ilişkin duyuru yaptı. Programla bilgi, iletişim ve haberleşme teknolojilerinin yanı sıra dijital dönüşüm konularında çalışacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor. Programda eğitim desteği sağlanacak kişilerin, Türkiye ile dünya pazarlarında yer alacak yerli ve milli katma değeri yüksek ürün ve teknolojilerin geliştirilmesinde kritik rol oynaması öngörülüyor.

SON BAŞVURU 31 AĞUSTOS

Programa dahil olmak isteyenlerin, ODTÜ, Hacettepe ve Bilkent Üniversiteleri'nde Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilmiş olması gerekiyor. Programa son başvuru tarihi 31 Ağustos. Başvuruların ardından videokonferans yoluyla gerçekleştirilecek mülakatların tarihi ise 6-7 Eylül.

5G GELİRİ 700 MİLYAR DOLARI GEÇECEK

Dünya genelinde Ocak 2021 itibarıyla 61 ülkede 144'ten fazla servis sağlayıcısı 5G servis hizmeti verirken 2026 yılı sonunda kullanıcı sayısının 3,5 milyarı bulması bekleniyor. Gelecekte dünyadaki mobil veri trafiğinin yarısından fazlasını taşıması beklenen 5G ağları ile sağlık, akıllı ulaşım, endüstriyel üretim ve IoT sektörlerinin toplam gelirinin dört yıl içerisinde 700 milyar doları geçeceği tahmin ediliyor. 5G teknolojisini üreten dünyadaki yedi ülkeden biri olan Türkiye, gelecekte 5G'de söz sahibi ülkelerden birisi olacak. ULAK Haberleşme Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Celal Sami Tüfekci "Bu teknoloji, dünyada sadece 7 ülke tarafından üretiliyor ve Türkiye de bu ülkelerden birisi. Geliştirdiğimiz milli teknolojimiz ile uluslararası pazarda da büyük pay sahibi olacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

İLK SİNYAL 2023'TE

Geçen yıl test şebekeleri denenen, 2022'de de frekans ihalesi tamamlanacak olan 5G'nin 2023 yılında vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. Elektronik haberleşmede hızı beraberinde getirecek olan 5G'nin kullanımıyla veri, ses ve görüntü hızı ile kalitesi katlanarak artacak. 10 gigabayt veri gönderme kapasitesi bulunan bu teknolojiyle, bir saniyede 20 gigabaytlık veri indirme hızına da erişilecek. 5G teknolojisi, sanal gerçeklikten siber güvenliğe, otonom araçlardan, makine üretimine kadar pek çok alanda önemli avantajlar getirecek.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Güvenlik güçlerini seramik zırh koruyacak
28 Temmuz 2021 17:25		 Sınıfında dünyanın en büyüğü: İçi ilk kez görüntülendi
26 Temmuz 2021 13:01
Yerli ve milli uçaksavar ilk kez görücüye çıkacak
26 Temmuz 2021 09:25		 Türkiye'de ilk: Üç boyutlu yazıcı ile ev
25 Temmuz 2021 14:32
Telefonlar cebimizde hayatımız ellerinde!
24 Temmuz 2021 06:55		 PES severlere müjde! Artık ücretsiz oluyor
22 Temmuz 2021 10:22
Twitter 'dislike' tuşunu test etmeye başladı
22 Temmuz 2021 10:16		 Milli otonom SİHA Kargu ilk ihracatını yaptı
22 Temmuz 2021 00:01
Baykar'ın 'bayram hediyesi': İnsansız savaş uçağı
20 Temmuz 2021 15:57		 Xiaomi, akıllı telefon üretiminde 2. sıraya yükseldi
19 Temmuz 2021 20:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:27 - Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı00:21 - 21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı00:04 - BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak00:04 - Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak00:01 - 30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları23:59 - Marmaris'teki orman yangını İçmeler'e doğru ilerliyor
23:57 - Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı23:53 - Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde23:40 - Mersin'deki orman yangını ilçe merkezine yaklaştı23:36 - Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı23:33 - Valilikten önemli karar: Milli Park giriş çıkışlara kapatıldı23:26 - THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı
23:16 - Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı23:14 - Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı22:37 - Mahallesi küle dönen vatandaş: İki gözü kör olsun22:35 - Aşı karşıtı öğretmen hayatını kaybetti22:16 - Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan!
22:13 - Marmaris'teki yangında bir kişi hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak
Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı
BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak
21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı
30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sıkıntılı bir zamanla dertleşecek bir dost aramak 1
anız yakmak 1
Saç dipleri 2
Şair burada ne demek istemiş 4
koronal kütle atılımı dünyayı sıyırdı 1
tarihi eser 3
Anafilaksi 1
Katal 2
Anadolu cayır cayır 2
gülünç duruma düşüren anlar 2
SON İLANLAR
Aydın Arya Turistik Geçici 4 İşçi Alacak
Aydın Dihiz Turizm Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüp Belediyesi 6 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam