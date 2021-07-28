Büyükşen çifti cinayeti şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı

Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin ve Nejla Büyükşen olayı ile ilgili gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Abdulhamid Uzbek'in (39) ifadesine SABAH ulaştı. Uzbek ifadesinde Abdullah Başdemir çiftliğinde iki farklı dönemde 1 yıl kadar çalıştığını Başdemir'in kendisine 'Benim düşmanlarım var. Sana 100 bin TL versem bu düşmanlarımı öldürür müsün?' dediğini ancak kendisinin bu teklifi kabul etmediğini ileri sürdü. Uzbek'in Başdemir'in çiftlikte çalışan diğer Afgan uyruklu iki kişiye daha aynı teklifi yaptığını anlattı.

Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürüldü. Çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.

Çalışmalar sonrası yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir (46) ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zekeriya Okşen, kuzeni Mustafa Okşen ile Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek tutuklandı.



'BAŞDEMİR'LERİN ÇİFTLİĞİNDE 2 FARKLI DÖNEMDE ÇALIŞMIŞ'

Abdulhamid Uzbek'in (39) ifadesinin detaylarına SABAH ulaştı. İfadesinde 6 yıl önce kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını ve farklı illerde çobanlık yaptığını anlatan Uzbek, "Türkiye'ye girdiğimde Ankara'daka yeğenimin yanına geldim. Yeğenimin yanında 20 gün kadar hiçbir işte çalışmadan kaldım.

Daha sonra Konya'nın Ilgın ilçesine gelerek burada çobanlık yaptım. Sonra da Çankırı ilini gittim. Burada farklı yerlerde 5 ay çobanlık yaptım ve tekrar Konya'nın Sarayönü ilçesinde bulunan köylümün yanına geldim. Burada biraz işsiz kaldıktan sonra köylüm beni Abdullah Başdemir ve Süleyman Başdemir ile tanıştırdı. Ben Başdemir'in yanında 9 ay kadar çalıştım. Parayı az bulduğum için yanlarından ayrılıp, tekrar Çankırı'ya gittim. Burada da 2 yıl çalıştıktan sonra tekrar Abdullah Başdemir'in yanında çalışmaya başladım. 2 bin TL karşılığında 3 ay daha çalıştıktan sonra tekrar Ankara Gölbaşı'na gittim. Burada 13 ay çalıştım. Kaldığım köyde jandarmalar beni yakalayıp Konya'ya getirdi" dedi.



'DÜŞMANLARINI ÖLDÜRMESİ İÇİN 100 BİN TL TEKLİF ETMİŞ'

Abdullah Başdemir'in düşmanlarını öldürmesi için kendisine 100 bin TL teklif ettiğini ifade eden Uzbek, "İlk çalıştığım dönemde Abdullah benim yanıma 4 kez gelerek, bana 'Benim düşmanlarım var. Sana 100 bin TL versem bu düşmanlarımı öldürür müsün?' diye sordu. Bende sakat bir kızımın olduğunu bu nedenle öldüremeyeceğimi söyledim. Bunları bana söylerken şaka yapmıyordu, gayet ciddiydi.

100 BİN TL TEKLİF ETTİ

Abdullah yanında çalışan Afgan uyruklu İsmail ve Kerim'le de görüştüğümde Abdullah'ın kendilerine de birilerini öldürme karşılığında 100 bin TL teklif ettiğini ancak teklifi kabul etmediklerini anlattılar. Abdullah düşmanlarının kimler olduğunu bahsetmedi ve kim olduklarını bilmiyorum" diye konuştu.

'ÖLDÜRÜLENLERİ TANIMIYORUM'

Öldürülen Metin ve Nejla Büyükşen çiftini tanımadığını da ifade eden Abdulhamid Uzbek, "Daha önce bir tabanca ve üç tüfek ile fotoğraf çektirmiştim. Bu silahlar Abdullah'a ait. Bildiğim kadarıyla Abdullah'ın 5 adet tabancası, 1 adet uzun namlulu av tüfeği ve 2 adet kıza dipçikli tüfeği var. Tabancaları Abdullah ve yakınları üzerlerinde taşıyordu.

Tüfekler çiftlikte kalıyordu. Biz hayvanları dağa götürürken tüfekleri yanımızda götürüyorduk. Abdullah'ın yanında çalışırken her işi yapardım.

Abdullah bana öldürmek için 100 bin TL teklif etmişse de ben kabul etmedim. Onun adına hiç kimseyi öldürmedim. İsmil Mahallesini hiç duymadım ve oraya hiç gitmedim. Öldürülen kişileri de hiç tanımıyorum. Suçsuzum" şeklinde konuştu.



Abdulhamid Uzbek'in üzerinden çıkan SIM kartlara ve telefona incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi.

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